Golf | Francesco Molinari | “Sarà speciale provare a difendere il titolo all’Open

Golf – Open Championship - Francesco Molinari difende il titolo : “voglio godermi al massimo questa esperienza” : Il Golfista azzurro ha dettato le sue impressioni nella conferenza stampa di presentazione del 148° Open Championship “Non vedo l’ora di scendere in campo. difendere un titolo è sempre un evento speciale, ma poterlo fare nell’Open Championship credo sia qualcosa di unico, di indescrivibile”. Francesco Molinari ha dettato le sue impressioni nella conferenza stampa di presentazione del 148° Open Championship, il quarto major stagionale ...

Golf - PGA Tour 2019 : Chez Reavie resiste in testa e trionfa al Travelers Championship. Francesco Molinari chiude 57° : Si è concluso il quarto ed ultimo giro del Travelers Championship 2019, appuntamento del PGA Tour andato in scena sul percorso del TPC River Highlands di Cromwell, in Connecticut (Stati Uniti d’America). Dopo aver dominato le ultime giornate, lo statunitense Chez Reavie si è aggiudicato con pieno merito la vittoria firmando il suo secondo successo sul massimo circuito Golfistico americano, ad oltre dieci anni di distanza dal primo (RBC ...

Golf - PGA Tour 2019 : dominio di Chez Reavie al Travelers Championship - è in testa dopo tre giri con sei colpi sui secondi. Francesco Molinari 67° : dopo il terzo giro del Travelers Championship al TPC River Highlands di Cromwell, nel Connecticut, un solo nome è quello che domina: si tratta di Chez Reavie, che a 37 anni mette la sua serissima ipoteca sul proprio secondo torneo del PGA Tour in carriera. Il suo vantaggio, infatti, è enorme: si trova a -16, con una seconda parte di giro straordinaria, in 28 colpi. Ne ha sei di vantaggio sui più immediati inseguitori, che sono i connazionali ...

Golf - Francesco Molinari conferma la partecipazione all’Open d’Italia 2019. L’azzurro a caccia del terzo successo : Anche Francesco Molinari prenderà il via in occasione dell’Open d’Italia 2019, quinto degli otto appuntamenti stagionali delle Rolex Series dello European Tour che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre nella splendida cornice dell’Olgiata Golf Club di Roma. Il torneo giunto alla 76a edizione vedrà in gara diverse stelle del panorama internazionale e potrà contare su un montepremi complessivo di 7 milioni di dollari. La presentazione ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari e Brooks Koepka tra i grandi protagonisti del Travelers Championship : Dopo la pausa dovuta allo US Open, riprende la marcia del PGA Tour, e lo fa con il Travelers Championship, torneo che si gioca nel club privato TPC River Highlands, a Cromwell, nel Connecticut: molte teorie esistono sul nome della città, compresa una che lo lega direttamente a Oliver Cromwell, protagonista della breve stagione repubblicana del Commonwealth of England a metà del ‘600. Noto in passato come Insurance City Open e Greater ...

