Golden Boy 2019 | gli 80 candidati | 6 italiani

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sono stati resi noti i nomi degli 80che si contenderanno nella 17esima edizione delBoy. De Ligt ultimo vincitore.“powered by Goal”Sono stati scremati da 100 a 80 ialBoy edizione(17esima edizione). L’edizione 2018 è stata vinta dal difensore centrale olandese dell’Ajax e della nazionale De Ligt.Mese dopo mese i nomi verranno sempre ridotti fino ad arrivare a 20. Tra questi, 40 giornalisti scelti tra tutta Europa tra le migliori testate, esprimeranno la loro preferenza. L’annuncio del vincitore arriverà il prossimo 20 ottobre.Tra gli, in ordine alfabetico, restano in corsa solo Donnarumma (Milan), Moise Kean (Juventus), Luca Pellegrini (Juventus), Pinamonti (Inter), Tonali (Brescia) e Zaniolo (Roma).BOY– ELENCO 801) Bobby ADEKANYE, Ibadan (Nig), 14 febbraio 1999, ...

tuttosport : ? #GoldenBoy 2019, siamo entrati nella seconda fase? PER VOTARE ? - yesilmuh : RT @yesilmuh: ? #GoldenBoy 2019, siamo entrati nella seconda fase? PER VOTARE ? - yesilmuh : ? #GoldenBoy 2019, siamo entrati nella seconda fase? PER VOTARE ? -