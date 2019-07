Gli Europei di basket 2021 in Italia | un girone si giocherà al Forum di Assago

Basket - Milano ospiterà un girone deGli Europei 2021! Gli altri a Colonia - Praga e Tbilisi - fase finale a Berlino : Trent’anni dopo Roma 1991, l’Italia torna a far parte della macchina organizzativa degli Europei di Basket. La FIBA, infatti, ha assegnato a Milano l’organizzazione di un girone dell’edizione 2021. Gli altri si disputeranno a Colonia (Germania), Praga (Repubblica Ceca) e Tbilisi (Georgia). La fase a eliminazione diretta si terrà a Berlino (Germania). Restano tagliate fuori Tallinn (Estonia), Budapest (Ungheria) e Lubiana ...

Basket – L’Italia femminile vince Gli Europei U18 : Ungheria sconfitta sotto i colpi di Orsili e Natali : L’Italia femminile U18 è Campione d’Europa: le ragazze di coach Riccardi superano l’Ungheria 70-62 grazie ai 19 punti a testa di Orsili e Natali A distanza di pochi giorni dalla delusione della Nazionale maggiore, eliminata dalla Russia da EuroBasket 2019, ci pensano le azzurrine a regalare un grande sorriso ai tifosi della palla a spicchi tricolore. L’Italia U18 è appena diventata infatti Campione d’Europa. Le ragazze di coach Riccardi ...

Calcio - Europei Under19 2019 : Italia-Portogallo 0-3. Esordio amaro deGli azzurrini - dominati dai lusitani : Si apre in maniera amara per l’Italia under 19 di Calcio la rassegna continentale di categoria: nella gara d’Esordio gli azzurrini vengono battuti dai pari età del Portogallo con un sonoro 0-3 che porta le firme di Cardoso al 28′, di Ramos al 46′ e di Correia al 51′. L’altra gara odierna vede la vittoria della Spagna per 4-1 sull’Armenia. Nel primo tempo il vantaggio lusitano arriva al 28′: corner ...

Softball - Preolimpico 2019 : le convocate dell’Italia. Confermato il gruppo deGli Europei - un nome ancora da decidere : Sono state diramate in giornata le convocate per il Torneo di Qualificazione Olimpica che si svolgerà a Utrecht, in Olanda, dal 23 al 27 luglio. Tale manifestazione mette in palio un unico posto per Europa e Africa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il Softball avrà sei posti da allocare tra Giappone padrone di casa, Stati Uniti detentori del titolo mondiale e quattro vincitrici di apposite qualificazioni. Questi i nomi scelti dal manager Enrico ...

Equitazione - Gina Maria Schumacher vince Gli Europei di reining! La figlia di Michael in trionfo con la Germania : Gina Maria Schumacher si è laureata Campionessa d’Europa di reining, la disciplina di Equitazione che si ispira all’attività lavorativa dei cowboy. La figlia del mitico Michael, sette volte Campione del Mondo di Formula Uno sulle cui condizioni di salute vige sempre la massima privacy, ha trionfato nella gara a squadre insieme alla sua Germania: un trionfo totale per la primogenita dell’ex pilota della Ferrari che è stata la ...

Ciclismo su pista – Europei U23 : medaGlia d’oro e record italiano per il quartetto rosa : Marta Cavalli, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster superano in finale la Francia – Bronzo di Camilla Alessio nell’inseguimento individuale La terza giornata di gare dei Campionati Europei pista juniores e u23 in corso di svolgimento a Gand (Belgio) regala all’Italia altre soddisfazioni. Il quartetto rosa U23 conferma il titolo conquistato nel 2018 e registra il nuovo record italiano con ...

Basket : ecco i 12 azzurri scelti da Andrea Capobianco per affrontare Gli Europei U20 di Tel Aviv : Mancano ormai solo due giorni all’esordio dell’Italia ai Campionati Europei Under 20 di Basket maschile, in programma a Tel Aviv (Israele) dal 13 al 21 luglio. Coach Andrea Capobianco ha diramato la lista dei 12 giocatori convocati per disputare la rassegna continentale di categoria che comincerà sabato contro l’Ucraina alle ore 20.00 italiane. L’unico giocatore azzurro reduce da una stagione disputata nel massimo ...

Governo - l’annuncio di Conte : “Lorenzo Fontana ministro aGli Affari europei - Alessandra Locatelli alla FamiGlia” : Prima la conferma di Lorenzo Fontana, proposto da Matteo Salvini, come ministro agli Affari europei. Poi l’annuncio della deputata leghista al suo posto alla Famiglia. Ad annunciarlo, a margine della relazione annuale Inps, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Siamo d’accordo con il presidente della Repubblica, alle 18 giureranno al Quirinale, il ministro Lorenzo Fontana andrà agli Affari europei, e Alessandra ...

