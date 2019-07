Giostra si spezza e precipita nel vuoto | 2 morti e 27 feriti al parco giochi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) C’erano 31 persone a bordo di unacon il braccio rotante quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, mentre stava compiendo un’evoluzione in aria il pilone portante si èto,ndo nelcon tutte le persone che vi erano sopra. È successo in India, neldi Ahmedabad, come riferiscono i media locali: due persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. La tragedia è stata immortalata in un video, pubblicato sui social da un testimone che si trovava poco distante dal luogo dell’incidente e stava riprendendo la, ignaro di quello che sarebbe accaduto di lì a pochi istanti. FQ Magazine Chernobyl, uno dei “liquidatori eroi” vede la serie tv e si suicida: “Gli avevano negato la casa ...

