Giordana Angi sta male | concerto annullato Lei | “Mi dispiace”

Giordana Angi : fuori ora il video del nuovo singolo "Chiedo di non chiedere" : Scritto dal lei stessa

Casting Amici 19 : a Roma il 17 luglio con Giordana Angi per la nuova edizione : Proseguono i Casting per la prossima edizione del talent di Canale 5, Amici. Le prossime selezioni si terranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra gli altri, Giordana Angi, finalista della scorsa edizione. Giordana Angi selezionatrice d'eccezione a Roma Per la realizzazione della nuova edizione del noto talent di Maria De Filippi, sono tuttora in corso i Casting. Le prossime selezioni si svolgeranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra ...

Amici - Giordana Angi rompe il silenzio : "Stanca ma felice". Cosa bolle in pentola? : Giordana Angi è al lavoro. Non sta più nella pelle e scrive: “Stanca ma tremendamente felice! Il nuovo disco prende forma, i live cominceranno a breve, incontrarvi mi riempie di gioia e il cuore è molto vivo. Sono grata alla vita. Poco poco social ma tanto tanto amore e voglia di vita vera. Vi amo”

Giordana Angi fa un annuncio importante sul suo nuovo album : Giordana Angi sul nuovo album: “Sono felice, il disco sta prendendo forma” Giordana Angi, nonostante il grandissimo successo ottenuto con il suo album intitolato Casa, non sta certo con le mani in mano a godersi questo momento. E infatti la giovane ex concorrente di Amici ha già fatto un annuncio che ha infiammato gli animi dei suoi tantissimi supporter. Di cosa si tratta? Giordana Angi, parlando con questi ultimi su instagram, si è ...

Giordana Angi : “Stanca - poco social ma…” e annuncia una grande novità : Amici news, Giordana confessa di essere stanca ma… Giordana Angi sta trascorrendo un’estate immersa nel lavoro. Gira l’Italia per promuovere il suo album e per incontrare i suoi fan ma, nello stesso momento, sta curando nei minimi dettagli il suo secondo CD. Che sarà sicuramente una bomba. Giordana è stata in grado di raggiungere il […] L'articolo Giordana Angi: “Stanca, poco social ma…” e annuncia una ...

Radionorba Battiti Live a Trani con Benji & Fede - Giordana Angi - Irama e molti altri : Radionorba Battiti Live sarà a Trani il 21 luglio con tanti ospiti, per una serata all'insegna della musica italiana. In piazza a Trani ci saranno Paola Turci, Enrico Nigiotti, Giant Rooks, Mr.Rain e Martina Attili ma anche Cristiano Malgioglio, Jake La Furia, Bianca Atzei e Rocco Hunt. Da Amici di Maria De Filippi, ultima edizione in onda nel 2019, ci sarà la seconda classifica, Giordana Angi. Dalle precedenti edizioni dello stesso ...

Alberto Urso canta insieme a Giordana Angi. Lui : “Che bello…” : Giordana Angi e Alberto Urso hanno duettato insieme: le parole di lui emozionano Che Alberto Urso e Giordana Angi nel periodo in cui hanno partecipato come concorrenti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi abbiano molto legato non è certo un mistero probabilmente per nessuno. E questa loro bella amicizia è continuata anche una volta finito il talent show. Ma non è finita qua perchè Giordana Angi e Alberto Urso, in queste ultime ...

Amici - Alberto Urso e la sconvolgente dedica a Giordana Angi : che cosa succede? : Eccoli fianco a fianco, Alberto Urso e Giordana Angi, due tra i più amati protagonisti di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti insieme a Portofino, per la gioia del pubblico. La loro collaborazione cont

Chiedo Di Non Chiedere è il nuovo singolo di Giordana Angi dal disco d’oro Casa (audio e testo) : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Chiedo Di Non Chiedere. Il brano arriva dopo Casa, disco di debutto con il quale ha appena conquistato il disco d'oro dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi. Il brano è già stato presentato in più di un'occasione nel corso della partecipazione al talent e dal 5 luglio sarà il nuovo singolo estratto dal suo primo album per il quale sta ancora tenendo le date del lungo instore annunciato dopo la ...

Giordana Angi dopo Amici 18 verso Sanremo 2020? La sua confessione : Festival di Sanremo 2020: Giordana Angi in gara? Parla lei Giordana Angi ha raggiunto un importantissimo traguardo: ha ottenuto il Disco d’oro per essere riuscita a vendere oltre 25.000 copie con il suo album di debutto intitolato Casa. Un successo straordinario per la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici. E in queste ore sono stati tanti i fan di Giordana a chiedersi sui social se starà pensando di partecipare a ...

Giordana Angi al settimo cielo - atteso traguardo dopo Amici : le parole di Alberto : Giordana Angi dopo Amici, il traguardo tanto atteso è stato raggiunto: le ultime news Giordana Angi è disco d’oro! Il suo album Casa lo è. Un traguardo ambito e atteso dai ragazzi che escono dalla scuola di Amici di Maria De Filippi senza sapere cosa ne sarà di loro. Senza sapere cosa pensa il pubblico […] L'articolo Giordana Angi al settimo cielo, atteso traguardo dopo Amici: le parole di Alberto proviene da Gossip e Tv.

Amigi - Giordana Angi inarrestabile : "Sta prendendo forma" - in orbita la stellina di Maria De Filippi : Tutto pronto, o quasi, per il secondo disco di Giordana Angi, la cantante di Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso nel talent-show di Canale 5 non è stato dei più semplici, ma ora la sua carriera procede a gonfie vele: pensa infatti a un album di inediti. Lo conferma la stessa Giordana Angi su

Giordana Angi - un nuovo traguardo importante : “Prende forma” : Giordana Angi news dopo Amici: secondo disco per la cantante Giordana Angi è già proiettata verso il suo secondo disco. Sì, la cantante di Amici è pronta a fare una super-sorpresa ai suoi fan che l’hanno da sempre sostenuta. Il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è stato semplice e […] L'articolo Giordana Angi, un nuovo traguardo importante: “Prende forma” proviene da Gossip e Tv.

Le date del tour estivo di Giordana Angi da Caserta a Pescara prima dei live di ottobre a Roma e Milano : Sono state annunciate le date del tour estivo di Giordana Angi per la presentazione dell'album Casa. Vincitrice del premio della critica TIM ad Amici di Maria De Filippi e seconda classificata dell'edizione numero 18, alle spalle del cantante Alberto Urso, Giordana Angi sta incontrando i fan nell'instare tour promozionale per la firma delle copie e presto sarà dal vivo sui palchi della penisola. Due gli appuntamenti autunnali già annunciati, ...