Genoa | per Rog giorni decisivi | Badelj e Borja Valero rischiano di essere inarrivabili

Diretta Genoa Val Stubai/ Risultato live : amichevole - attesa per Sinan Gumus : Diretta Genoa Val Stubai streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della prima uscita stagionale del Grifone, oggi 13 luglio,.

CorMez : Il Genoa in vantaggio sul Cagliari per Marko Rog : Il Corriere del Mezzogiorno sposa la linea di Diego De Luca e Carlo Alvino: su Marko Rog è in vantaggio il Genoa, scrive il quotidiano. Proprio come aveva detto ieri la radio ufficiale. Il club ligure sarebbe dunque in corsia di sorpasso sul Cagliari. Sul croato c’è anche l’interessamento dello Schalke 04 e dell’Eintracht Francoforte. Come riportato ieri da radio Kiss Kiss, il nodo da sciogliere era solo quello della formula da ...

Diego De Luca : Il Napoli molto vicino all’accordo col Genoa per Rog : A Radio Kiss Kiss Napoli Diego De Luca ha dato degli aggiornamenti sulla questione del centrocampista croato Rog. “Abbiamo contattato il Genoa, loro vorrebbero sposarlo, così ci hanno riferito. Ma c’è una differenza sulla formula. L’accordo economico è prossimo, molto vicino, ma il Napoli chiede il prestito con obbligo di riscatto, mentre il Genoa chiede il prestito con diritto di riscatto”. Anche Carlo Alvino, durante il filo diretto con ...

Genoa : vicinissimo Cassata e scatto per Rog - potrebbe arrivare anche Miskovic : Sta per decollare la trattativa tra il Genoa e il Sassuolo per lo scambio Francesco Cassata-Alessandro Russo. Il centrocampista dei neroverdi dovrebbe svolgere le visite mediche con il grifone già nelle prossime ore, dopodiché raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro in Austria a Neustift. Una trattativa cominciata da alcune settimane e che finalmente adesso potrebbe vedere la luce. Genoa a tutto gas su Marko Rog Un altro nome che ...

RepGe : Il principale obiettivo del Genoa per il centrocampo resta Rog : Marko Rog resta il principale obiettivo del Genoa per il centrocampo. L’edizione locale di Repubblica lo ribadisce con forza. Il croato stesso avrebbe rifiutato di trasferirsi a Cagliari e sembra molto più propenso a uno spostamento in Liguria. Per lui si pensa a un prestito con riscatto obbligatorio, ma le trattative con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, scrive il quotidiano, sono sempre lunghe. Occorre aspettare per capire ...

Genoa : si tratta ancora per Rog - la stampa argentina mette una pietra tombale su Hurtado : Il Genoa fa sul serio per Marko Rog del Napoli. La trattativa con gli azzurri continua senza sosta dopo l'apertura da parte del giocatore e del club partenopeo, che in un primo momento aveva deciso di bloccare temporaneamente la cessione al fine di trovare un nuovo tassello per il proprio centrocampo. Il Napoli vorrebbe alzare il prezzo Adesso però la stampa napoletana spinge sulla corsa al rialzo del prezzo da parte del Napoli, che ...

Per RepGe sfuma l’ipotesi Rog al Genoa : “Il Napoli è una bottega sempre troppo cara” : Si contraddice all’interno della stessa pagina l’edizione genovese di Repubblica. Prima scrive che Andreazzoli sarebbe alla ricerca del talento di Rog, che dal canto suo scalpita per giocare, visto che nelle ultime due stagioni non ha trovato spazio. “Un interno con eccellenti doti tecniche e con una spiccata capacità di inserimento in fase offensiva”, così scrive il quotidiano. Che pala di una richiesta del Napoli di 20 ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter - nome nuovo per il Genoa - si muovono Lecce e Spal : Barella SEMPRE PIU’ vicino ALL’INTER – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto ...

Calciomercato Genoa - il nome per il centrocampo : occhi su Vada : Il Genoa si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione positiva, la squadra di Andreazzoli al lavoro per il ritiro austriaco di Neustift. tra le novità il bomber Pinamonti prelevato dall’Inter, l’esterno sinistro Barreca acquistato dal Monaco e l’attaccante Gumus, ex Galatasaray, non c’è Romero che effettuerà le visite mediche con la Juventus nella giornata di domani. Radu e ...

Calciomercato - le ultime trattative : tris dell’Udinese - colpi di Samp e Genoa - la richiesta del Toro per Nkoulou : E’ iniziato il weekend ed il Calciomercato è sempre più nel vivo con importanti trattative nelle ultime ore. Finalmente entra nel vivo anche l’Udinese che si prepara a chiudere tre operazioni importanti, la prima riguarda l’arrivo dell’attaccante ex Palermo e svincolato NesTorovski, i dettagli anche la trattativa per il centrocampista Tokoz del Besiktas, manca solo l’annuncio per l’arrivo del difensore ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...

Gianluca Di Marzio : Il Genoa insite per Rog : Per il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio il Genoa starebbe insistendo per Marko Rog. Il centrocampista del Napoli, da gennaio in prestito al Siviglia, stuzzica molto Preziosi. Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti: la trattativa per il croato classe 1995 entra nel vivo, lui intanto è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a Dimaro. L'articolo Gianluca Di Marzio: Il Genoa insite per Rog sembra ...

Genoa - visite mediche per Barreca : l’Atalanta conferma Pasalic [FOTO] : Il Genoa fa sul serio dopo l’ultima deludente stagione, il club rossoblu si sta muovendo massicciamente sul mercato, visite mediche di rito al Synlab – Il Baluardo, per Antonio Barreca, l’esterno ex Torino arriva con la formula del prestito. conferma in casa Atalanta, il club nerazzurro ha ufficializzato la conferma del prestito dal Chelsea del centrocampista Mario Pasalic. L’annuncio è arrivato direttamente ...

Gazzetta – Napoli su Pulgar - clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout… : Gazzetta – Napoli su Pulgar, clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout… Napoli su Pulgar, clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout…. Non si è fermato a Kostas Manolas, il club partenopeo risulta tra i più attivi del mercato con sondaggi, offerte e nuovi profili che ogni giorno vengono accostati. L’ ultimo in ordine di tempo è il cileno del Bologna, Erick Pulgar. Fermo ...