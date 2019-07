Gay | medico del Cto Pini di Milano su Fb | “È malattia | sono maniaci e pedofili” Usualli

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) “Per me è unacome le malattie psichiatriche“, “Io avevo un gatto che era sospettato essere gay, questo dimostra che è una”, “Omosessualità può sfociare nella ‘tà’ sessuale e pedofilia” e, infine, “Se fossi ministro della sanità non permetterei le adozioni ai gay“. Questii testi dei quattro commenti che Giovanna Foracchia, dottoressa del CTO Gaetanodi, ha scritto su Facebook. Dichiarazione apertamente discriminatorie fatte da un, nonostante dal maggio 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) abbia cancellato l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. I commenti di Foracchia appaiono sotto a un post pubblicato da un altro profilo, in cui si legge: “Quandonato era proibito essere gay, dopo è stato accettato ma nascosto, dopo è stato ...

