Francia | 14 luglio | gillet gialli fischiano e contestano Macron | oltre 175 fermi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Come da tradizione, anche quest'anno, si è celebrata inla festa nazionale del 14che ricorda la presa della Bastiglia del 1789, simbolo dell'ancien régime, culmine ed inizio della Rivoluzione Francese. I festeggiamenti solitamente prevedono anche una parata in cui partecipa il Presidente della Repubblica francese. Emmanuelha preso parte alla ricorrenza per la terza volta dal 2017, inizio del suo mandato. Tuttavia, non è stato ben accolto da alcuni gruppi del movimento dei, che hanno aggiunto un'ulteriore tappa agli scontri già avvenuti in precedenza. Fischi contro: 175 fermati A Parigi, sugli Champs-Elysees, si è tenuta una parata militare in segno della collaborazione militare europea nella capitale francese ed in onore della ricorrenza della festa nazionale della presa della Bastiglia del 14. Alle celebrazioni ha partecipato anche il ...

