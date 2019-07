Francesco Sarcina | Mia moglie Clizia mi ha tradito con il mio testimone di nozze

La ex moglie di Francesco Sarcina su Instagram : “Presto saprete la mia verità”. Poi attacca chi la insulta : “Vi denuncio” : La notizia sta facendo il giro dei giornali web, e non solo. Secondo il settimanale Oggi, Francesco Sarcina sarebbe stato lasciato dalla moglie, Clizia Incorvaia, per un altro uomo. Non uno “qualsiasi” ma il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio. E il leader delle Vibrazioni ieri, 13 luglio, ha deciso di raccontarsi a Candida Morvillo per il Corriere della Sera in una lunga intervista: “Quando mia moglie mi ha confessato di ...

Francesco Sarcina : "Sì - mia moglie mi tradì con Riccardo Scamarcio. La pubblicità ha riaperto la ferita" : La notizia, resa nota da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, era di ieri: il matrimonio tra Francesco Sarcina, cantante famoso per essere il leader de Le Vibrazioni, e la fashion blogger Clizia Incorvaia è terminato anche a causa di un tradimento di lei con Riccardo Scamarcio, tra i migliori amici del cantante, suo testimone di nozze.Oggi, Il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista al cantante e chitarrista milanese che si è ...

Francesco Sarcina : “Mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio - mi ha devastato” : "Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque" inizia così l'intervista che Francesco Sarcina ha rilasciato a Il corriere della sera dopo la notizia bomba lanciata dal settimanale Oggi, in merito al presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio, a danno sentimentale del leader de Le ...

Mia moglie mi ha tradito con Riccardo Scamarcio! Lo sfogo di Francesco Sarcina : ”Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”. Al Corriere.it Francesco Sarcina tira il fiato come se avesse parlato in apnea. Pausa. ”Vabbè, le sofferenze sono materiale buono per scrivere canzoni”. Il leader delle Vibrazioni, l’autore di successi come ”Vieni da me”, prova anche a scherzare, ma volentieri ...