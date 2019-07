Foto dagli unici 4 anni della storia in cui siamo stati sulla Luna

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) È dal lontano 1972 – precisamente dalla spedizione Apollo 17 – che nessun astronauta calca la superficie. Sono infatti sei le missioniNasa che hanno portato l’uomo sul nostro satellite, tutte però raccolte in una manciata di, dal 1969 al dicembre 1972: l’Apollo 11 nel luglio 1969, l’Apollo 12 nel novembre dello stesso anno, l’Apollo 14 nel febbraio 1971, l’Apollo 15 tra luglio e agosto sempre del ’71, l’Apollo 16 nell’aprile 1972 e l’Apollo 17 a dicembre. Se gli scattiprima storica passeggiatare di Armstrong e compagni fanno partecultura di massa, non tutti ricordano invece gli altri uomini che possono vantare di aver poggiato piede sul nostro satellite: nella nostra gallery qui in alto abbiamo raccolto gli scatti più belli delle ultime cinque spedizioni, in attesa di festeggiare i 50...

