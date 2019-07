Fortnite e altri battle royale continuano a perdere seguito e spettatori

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019)e irappresentano il più grande fenomeno videoludico degli ultimi anni ma cosa possiamo aspettarci per il futuro di questo genere? Continuerà a essere uno dei più giocati e seguiti o ci sarà in qualche modo una sorta di calo e di più o meno lento declino? In questo senso alcune avvisaglie ci sarebbero anche se è troppo presto per parlare di crisi.Per il quarto trimestre dii dati deglidegli streaming disono in calo e lo stesso si può dire anche per. L'analisi di StreamElements, insieme al sito di analisi e raccolta dati riguardanti Twitch, SullyGnomes è chiara. Nel periodo che va da aprile a giugno c'è stato un declino nelle ore visualizzate per, Apex Legends e PUBG. Questo calo riguarda Twitch, YouTube Live, Facebook Gaming e Mixer.Apex Legends è il gioco che ha subito il calo più significativo con ...

pcexpander : Fortnite e gli altri battle royale perdono visualizzazioni su Twitch ancora una volta #pcexpander #cybernews… - cyberludus_com : I battle royale si avviano, molto lentamente, verso l'inevitabile declino? - DLinkItalia : C’è chi #gioca per divertimento, chi per #soldi e chi per #aiutare gli altri. #Fortnite -