oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Anche in questa occasione i giocatori della NFL, il massimo campionato di, hanno detto “no” all’ampliamento della. Dopo diversi tentativi già nel recente passato, anche nelle ultime settimane i proprietari delle 32 franchigie hanno avanzato l’idea di rivedere il calendario. Andiamo a spiegare nel dettaglio il motivo. Com’è ben noto, la lunga e massacrantedella NFL si suddivide in quattro match di pre-e 16 settimane di regular season, che precedono i Playoffs (un turno di wild card, uno di Divisional, uno di Championships più il SuperBowl). Per uno sport simile, nel quale gli infortuni sono letteralmente all’ordine del giorno, potrebbe essere sufficiente come programma. I presidenti delle squadre, tuttavia, pensano maggiormente agli introiti e, nonostante già ora incassino molto, vorrebbero ...

OA_Sport : Football americano, la stagione regolare #NFL rimane di 16 giornate, rifiutato l’ampliamento a 18 - MargiottaS : @MariaGiovannaD8 @Frank_Gira Ma si sono sempre fermi..... come il football americano???? - franscons : @Limor_Te @LuRock64 @prohaska83 È grave... doppio perché bomber era di pugilato (bulldozer era sul football america… -