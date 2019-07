Fondi russi alla Lega | Bisignani | “Salvini? Sua tenuta di nervi molto fragile e debole

Fondi russi - per Savoini invito a comparire oggi davanti ai magistrati : Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione Lombardiarussia indagato nell'inchiesta della procura di Milano per corruzione internazionale, ha ricevuto un invito a comparire per l'interrogatorio nel pomeriggio davanti ai pm. L'invito a comparire e' stato notificato a un avvocato d'ufficio ma nel frattempo ha nominato un legale di fiducia. Stamani, infatti, un avvocato si e' presentato nell'ufficio di uno dei pm titolari ...

Fondi russi alla Lega - ai tempi si lanciavano monetine. Perché oggi nessuno si indigna? : Sfogliando i giornali e scorrendone i titoli si respira una prorompente voglia di cambiamento radicale. I nostri polmoni si riempiono della malsana aria di insofferenza sociale (che evoca anni bui in cui si pensava di prendere il potere marciando alla volta della città che ne è il simbolo) e di giustizialismo (ben più timido di quello della Tangentopoli di un quarto di secolo fa). La macchina del tempo sembra far dondolare la propria cloche tra ...

“No - no - no! Non ho invitato io Savoini” : Salvini ha mentito sull’inchiesta sui Fondi russi? : “No, no, no, no, no, no, no”. Sette volte il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ripetuto il suo “no” di fronte alle domande di Fanpage, in una conferenza stampa venerdì 12 luglio al Viminale, pe prendere le distanze da Gianluca Savoini dopo la diffusione dell'audio sulla trattativa per far arrivare alla Lega finanziamenti dalla Russia. Ora però la difesa del ministro sembra crollare.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Conte : “Fiducia in Salvini ma dobbiamo trasparenza”. Poi rassicura : “Governo non cade” : “Lascio alla magistratura il compito di investigare. Ho fiducia nel mio ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e al Contempo dobbiamo trasparenza”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della serata conclusiva delle Universiadi, a Napoli, in merito alla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega che vedrebbe coinvolto Gianluca Savoini. Fondi russi alla Lega, il consigliere ...

Dietro l’uscita dell’audio sui Fondi russi alla Lega c’è una resa dei conti? : (foto: Getty Images) Quello che sta accadendo in quella che si può definire la galassia sovranista internazionale da qualche mese a questa parte andrebbe sezionato e analizzato da chiunque voglia fare un discorso completo sull’attualità politica: la questione di Gianluca Savoini e dell’audio del presunto incontro segreto coi russi a Mosca ottenuto da BuzzFeed è solamente l’ultimo tassello; allargando la prospettiva, il fenomeno che ...

Fondi russi - Conte sconfessa Salvini. Vice ministro non cede a provocazioni - concentrato su manovra : Il caso sui presunti Fondi russi logora il governo. E fa vacillare la "fiducia" in Matteo Salvini espressa pubblicamente giorni fa dal premier Giuseppe Conte. Con una mossa inusuale, Palazzo Chigi ha diffuso una nota che smentisce uno dei punti cardine della 'difesa' del Vicepremier. Questo il senso: e' stato un consigliere di Salvini a sollecitare la presenza di Gianluca Savoini al Forum Italia-russia con Putin e Conte. "Ho fiducia nel mio ...

Matteo Salvini - Luigi Di Maio sui Fondi russi : "La spaccatura della Lega in due partiti è sempre più vicina" : "Non sono per nulla preoccupato e non vado in Aula a parlare di fantasie" ha ribadito Matteo Salvini dopo che la sua Lega è finita nel mirino della procura di Milano che indaga sui "presunti finanziamenti illeciti" provenienti dalla russia. Eppure, dietro l'immagine del leader invincibile e ottimist

Fondi russi alla Lega - l’inchiesta per corruzione accelera : pm e Finanza pronti a sentire Savoini - Meranda e D’Amico : L’inchiesta per corruzione internazionale su Gianluca Savoini accelera. Già da domani quando il presidente leghista dell’associazione Lombardia-russia – secondo l’Ansa, potrebbe essere interrogato dai pm che coordinano l’indagine affidata al nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Il centro dell’inchiesta – nella quale si procede per corruzione internazionale – è come ...

Fondi russi alla Lega - Claudio D’Amico è l’altra ombra di Salvini in Russia : almeno 5 viaggi insieme a Mosca (e con Savoini) : Palazzo Chigi tira in ballo Claudio D’Amico. E’ stato il “consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale” di Matteo Salvini, spiega una nota della presidenza del Consiglio, a “sollecitare” l’invito di Gianluca Savoini al Forum di dialogo italo-russo e alla cena organizzata il 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin. Grande sostenitore della legittimità dell’occupazione ...

Fondi russi alla Lega - il consigliere di Salvini alle Europee del 2014 : “Ufo fenomeno reale - non si può far finta di niente” : Campagna elettorale per le Europee del 2014. A una festa dell’allora Lega Nord, in provincia di Bergamo, c’è il candidato del Carroccio, Claudio D’Amico (già deputato nel Parlamento italiano). Che rivela le proprie priorità, qualora eletto: “Chiederò ai Paesi membri di mettere a disposizione le informazioni che riguardano gli Ufo. Sono un fenomeno reale, non possiamo fare finta di niente. Il nome di D’amico è stato ...

Presunti Fondi russi alla Lega - Zingaretti : 'Vogliono tradire la NATO' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo dei Presunti soldi russi versati alla Lega Nord, ovvero sia il cosiddetto 'russiagate italiano'. Tale presunto scandalo ha scatenato diverse polemiche nel mondo della politica italiana, specialmente da parte del centrosinistra. Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che ha criticato il comportamento avuto dal governo Conte sulla ...

Lega e Fondi russi - Palazzo Chigi : «Savoini invitato ai Forum con Putin». Di Maio a Salvini : «Se Aula chiama - politico risponde» : Continua a far discutere la vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Di Maio chiede subito una commissione su tutti i partiti: «Doveroso garantire la tracciabilità delle...

Fondi russi alla Lega - Di Maio : “Quando il Parlamento chiama il politico risponde”. Gentiloni : “Salvini non può fare ministro” : La presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato che alla cena del 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin Gianluca Savoini era stato invitato dall’esponente della Lega Claudio D’Amico. Matteo Salvini aveva detto di non saperne nulla. Il Pd chiede ai presidenti di Camera e Senato “un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto ...

Fondi russi a Lega - la mail del consigliere di Salvini per invitare Savoini da Putin : Il quotidiano 'La Stampa' ha pubblicato il contenuto di una mail, partita dallo staff di Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del ministro degli Interni Matteo Salvini, in cui c'è la richiesta esplicita di inserire Gianluca Savoini nella lista degli invitati al Foro di dialogo italo-russo.Continua a leggere