Invito a comparire per Gianluca, il leghista presidente dell'associazione Lombardia Russia indagato a Milano per corruzione internazionale.è chiamato a comparire nel pomeriggio, per l'interrogatorio davanti ai Pm. L'invito a comparire è stato notificato a un avvocato d'ufficio, ma nel frattempoha nominato un legale di fiducia.(Di lunedì 15 luglio 2019)