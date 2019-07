Florida | uomo muore a causa di batteri carnivori dopo 48 ore di agonia

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) È stato letteralmente mangiato vivo dai cosiddetti "aver lottato per 48 ore tra la vita e la morte. Un papà americano originario di Memphis, Dave Bennett, è tragicamente scomparsoaver trascorso una giornata nella spiaggia di Destin, in, in compagnia della propria famiglia. L'aveva fatto normalmente il bagno in mare in compagnia della figlia quandoalcune ore, ormai già rientrato a casa, ha iniziato ad avvertire i classici sintomi derivanti da puntura di parassiti: febbre, crampi e brividi.essere stato trasportato in ospedale, i medici hanno riscontrato un enorme punto nero anomalo rigonfio sulla schiena: da quel momento in poi, le condizioni di salute dell'hanno iniziato a peggiorare drasticamente....

mabra01 : RT @RassegnaZampa: #Florida Batteri killer lo pungono in spiaggia, uomo muore per sepsi dopo agonia di 48 ore - RassegnaZampa : #Florida Batteri killer lo pungono in spiaggia, uomo muore per sepsi dopo agonia di 48 ore - Animal_Genocide : Florida: Un uomo di 75 anni combatte contro un alligatore per salvare il cane della figlia - La Stampa -