False fatture | la madre di Renzi | Tiziana Bovoli | si difende | “Sono una nonna | non lady

Firenze - processo fatture False. Dagostino : ‘Pagai per sudditanza psicologica’. Renzi : ‘Se è reato chiamarsi così sono colpevole’ : Dagostino in aula, Tiziano Renzi e Laura Bovoli a casa. Uno ha fatto dichiarazioni spontanee, gli altri hanno presentato memorie scritte. E tutti hanno confermato la rispettive tesi difensive portate avanti sin dall’inizio del processo in corso a Firenze per fatture false nell’ambito dello sviluppo dell’outlet The Mall di Leccio Reggello, in provincia di Firenze. I fatti ricostruiti dalle indagini risalgono al 2015 quando ...

Massimo Ferrero : chiesto il processo per fatture False e autoriciclaggio : Sono ore difficili per Massimo Ferrero, pittoresco ed eccentrico personaggio del mondo sportivo e cinematografico. E' del primo pomeriggio di mercoledì 19 giugno la notizia secondo cui la Procura di Roma avrebbe chiesto per Ferrero e altre quattro persone a lui molto vicine l'apertura di un processo per gravi reati finanziari, che lo vedono coinvolto nei ruoli di presidente della Sampdoria e di imprenditore. Massimo Ferrero a processo per ...

Trapani : fatture False e fallimenti pilotati - arrestato imprenditore (2) : (AdnKronos) - I controlli della Guardia di finanza, i debiti con i dipendenti e l’esposizione con il fisco hanno spinto il titolare della ditta a distrarre il compendio aziendale e a trasferire i dipendenti facendo confluire tutti gli asset in un nuovo soggetto giuridico, intestato fittiziamente ai