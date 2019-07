Ex Ilva | otto indagati per la morte del gruista | c’è top manager di ArcelorMittal Nuovo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sonole persone indagate nell’inchiesta sulla, mercoledì pomeriggio, dell’operaio Cosimo Massaro, 40 anni, deceduto per il crollo della gru al quarto sporgente del porto commerciale di Taranto in concessione allo stabilimento siderurgico ex, ora Arcelor Mittal, durante una tromba d’aria che ha colpito la città. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Filomena Di Tursi e Raffaele Graziano, sonoStefan Michel Van Campe, topdi Arcelor e gestore dell’attività produttiva, il capo divisione Vincenzo De Gioia, il capo area Carmelo Lucca, il capo reparto di esercizio Giuseppe Dinoi, il capo turno Domenico Blandamura, Stefano Perrone, della squadra di esercizio del IV sporgente, il capo del reparto manutenzione meccanica Mauro Guitto e Andrea Dinoi, capo del reparto di manutenzione elettrica. Ex ...

