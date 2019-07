Ex Ilva | nuovo incidente senza feriti nello stabilimento di Taranto Usb | Sfiorata

Ex Ilva : Calenda - ‘Di Maio ha mentito di nuovo - si dimetta’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha mentito di nuovo . Nel contratto da lui firmato a settembre 2018 la revoca della cosiddetta immunità è disciplinata come causa di risoluzione. Siamo davanti all’ennesima sceneggiata infarcita di menzogne come già accaduto su Ilva con il parere dell’avvocatura, su Tap con le penali fantasma, su Whirlpool con la notizia della vendita dello stabilimento”. Lo scrive ...

Ilva - nuovo incontro con ArcelorMittal : 11.11 Sindacati metalmeccanici e ArcelorMittal si incontrano oggi a Taranto,nel primo pomeriggio, negli uffici della direzione dello stabilimento per riaffrontare il tema della cassa integrazione ordinaria per 1400 addetti a partire da oggi e per 13 settimane. Si conclude ,infatti, la procedura preliminare all'avvio della cassa integrazione, chiesta dall'azienda per la crisi del mercato dell'acciaio, avviata il 5 giugno e della durata di 25 ...