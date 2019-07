EURO 2020 da record | oltre 19 milioni di richieste di biglietti

Classifiche e risultati Qualificazioni EUROpei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Basket - EUROCup 2019-2020 : le date - gli orari e tutte le partite di Virtus Bologna - Venezia - Brescia e Trento : Poche ore dopo il sorteggio dell’edizione 2019-2020 di EuroCup, è stato diramato il calendario completo della seconda competizione a gestione ECA. La regular season comincerà a ottobre per terminare a metà dicembre, per poi proseguire da gennaio a marzo 2020 con le Top 16 e quindi con le fasi a eliminazione diretta: quarti, semifinali e finale saranno al meglio delle tre partite, con l’ultimo atto in programma il 21, 24 ed ...

Roma - la sindaca Raggi nomina Frongia come commissario Uefa EURO 2020 : Nelle ultime ore la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per la nomina dell’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia commissario straordinario per la manifestazione Uefa Euro 2020. “In questi anni ho avuto modo di collaborare e confrontarmi spesso con l’assessore Daniele Frongia sul tema dello sport e credo, per questo, che la decisione della sindaca ...

Basket - EUROCup 2019-2020 : effettuato il sorteggio dei gironi. Urna dura con Brescia e Trento - meno con Bologna e Venezia : Si è appena tenuto a Barcellona, in Spagna, il sorteggio dell’edizione 2019-2020 dell’EuroCup, la seconda coppa gestita dall’area ECA oltre all’Eurolega. La novità di quest’annata è che sia la vincitrice che la finalista avranno accesso all’edizione 2020-2021 della massima competizione continentale per club, anche se quest’ultima è stata oggetto di recenti, durissime critiche da parte di ULEB e Liga ...

Allure of the Seas : nel 2020 in EUROpa in una nuovissima veste [GALLERY] : Dal maggio del prossimo anno, homeport Barcellona per l’unità di Classe Oasis, che con il programma Royal Amplified offrirà tante novità, attrattive, esperienze gastronomiche e intrattenimento 58 giorni e un investimento di 165 milioni di dollari per Allure of the Seas, la seconda nave della Classe Oasis di Royal Caribbean International a rifare il look grazie a Royal Amplified, il programma miliardario della compagnia che prevede ...

EUROlega 2020-2021 – Tre wild card e finaliste di EUROcup ammesse direttamente al torneo : Grandi novità in arrivo per l’edizione 2020-2021 dell’Eurolega: ecco tutte le modifiche apportate al regolamento Dlla riunione dei membri del Board ECA sono emerse importanti novità normative in merito alla stagione 2020-2021 di Eurolega. Tali novità sono state introdotte per favorire la partecipazione dei club alla massima competizione continentale. Dall’Eurocup non entrerà più una sola squadra, ma due: la vincitrice del ...

Basket - EUROlega 2020-2021 : definiti i criteri di ammissione - 2 posti per l’EUROcup e 3 wild card : Sono state approvate le nuove regole per la partecipazione all’Eurolega di Basket a partire dalla stagione 2020-2021. Oggi si sono riuniti i membri del Board di Eca e hanno definito i criteri per l’ammissione alla massima competizione continentale, l’obiettivo è quello di aumentare la possibilità dei club di iscriversi al torneo indipendentemente dal campionato nazionale in cui militano. Dall’Eurocup entreranno la squadra ...

Febbre EURO2020 : boom di prevendite e bookies concentrati sui favoriti. Francia in pole : “Live it for real” è lo slogan del prossimo Campionato Europeo, che tra poco meno di un anno toccherà 12 città del Vecchio Continente. Uno slogan che ha attirato già 14 milioni di persone da 207 paesi: ovvero più dell’intero numero di richieste ricevute in tutto il periodo di prevendita di Euro2016. Euro2020 partirà da Roma il 12 giugno del prossimo anno, e solo per il match inaugurale sono state presentate già 500.000 richieste. Tempo di ...

Jeep Gladiator - In EUROpa nel 2020 con il V6 EcoDiesel : Presentando la versione europea della Gladiator al Jeep Camp 2019 di San Martino di Castrozza, la Jeep ne ha diffuso le prime informazioni commerciali. L'atteso ritorno del pick-up del marchio del gruppo FCA è stato già celebrato negli Stati Uniti, dove i clienti si sono contesi i primi esemplari disponibili. 260 CV e 600 Nm per il diesel europeo. In Europa la Gladiator sarà offerta nella sola versione V6 3.0 EcoDiesel da 260 CV e 600 Nm ...

EURO 2020 : 3 milioni i biglietti disponibili. Ma arrivano 14 milioni di richieste : Gare in dodici stadi in dodici città diverse di Europa. Per la prima volta nella storia, Euro 2020 sarà una competizione itinerante. Ed è forse la prima volta anche che si registra un caso clamoroso nella prevendita dei biglietti. Lo racconta la Gazzetta. Dopo sole tre settimane, infatti – la prevendita è iniziata il 12 giugno – su un totale di 3 milioni di biglietti disponibili, quelli richiesti sono stati 14 milioni. Le richieste ...

Ambiente - Francia : ecotassa fino a 18 EURO sui biglietti aerei dal 2020 : Il Ministro dei Trasporti francese ha annunciato un “contributo ecologico” sul “trasporto aereo” per il 2020: il governo introdurrà un’ecotassa da 1,50 a 18 euro sui biglietti aerei per tutti i voli in partenza dalla Francia, ad eccezione della Corsica e delle ex colonie. La misura sarà inclusa nella legge finanziaria 2020 e si applicherà a tutte le compagnie aeree. L’ecotassa, che si applicherà solo ai voli ...

Il primo parco EUROpeo di Lego aprirà in Italia nel 2020 : Il primo parco europeo di Lego aprirà in Italia nel 2020 L'apertura del nuovo parco divertimenti per i fan dei mattoncini colorati è prevista per il 2020. Si inserirà nel polo dei parchi divertimenti di Verona Parole chiave: Lego ...