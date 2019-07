Elisa Tovati | la cantante fa una scenata al ristorante Muccino retwitta il video

attualitavip.myblog

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una sfuriata degna di un film. Lafrancesesi è lasciata andare a unadegna di un film con tanto di grida, lancio di oggetti e altro, mentre si trovava in un tavolo diinsieme ad altre persone. La donna non è riuscita a trattenersi e il suo sfogo, che ha turbato tutta la sala è stato ripreso con un telefono e postato sui social dove è diventato ben presto virale. Proprio a questo punto laha spiegato cosa fosse accaduto: «In realtà stavamo girando il mio nuovoin questo ristoranti. Nella canzone ‘The Machine’, denuncio la brutalità con cui a volte vengono trattati gli artisti». Laha commentato dicendo che in questo periodo spesso ad artisti non più giovanissimi le case discografiche fanno notare che forse è arrivato il momento di finire la carriera: «Volevo che questa clip fosse violenta come questa realtà, per ...

Clachica2La : RT @BlitzTVit: Scenata isterica al #ristorante: c'è un motivo. Protagonista la #cantante francese Elisa Tovati #Parigi #elisatovati #lamach… - BlitzTVit : Scenata isterica al #ristorante: c'è un motivo. Protagonista la #cantante francese Elisa Tovati #Parigi… - rosatoeu : Francia, la scenata della cantante al ristorante è epica. E Muccino sui social: 'Sembra un mio film'. Urla, cibo ch… -