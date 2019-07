Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sposano? La risposta

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019), ex tronista nel 2016 a Uomini e Donne è felice accanto alla sua fidanzatacon la quale sta insieme da allora. I due stanno facendo parlare del loro rapporto per via di un video pubblicato diverse ore fa nella quale si vede il giovane fare una proposta di matrimonio proprio alla sua ragazza. In men che non si dica il filmato ha immediatamente provocato la curiosità dei fans che hanno esultato pensando fosse tutto reale.Ci pensaa spegnere gli entusiasmi, nessuna idea di sposarsi. Dice in un'instagram stories: Come vi avevo spiegato in Sardegna, non c’è nessuna proposta e nessun matrimonio (per ora) Non ci sarà quindi il pensiero dei fiori d'arancio per il momento, ma la coppia continua a mostrarsi felice sui social e chissà se questo 'allenamento' non sia che l'inizio di un progetto da mettere in cantiere......

AIMHTrashmania : RT @crybarons: Sarà che è fiorentina come me, sarà che smaschera ogni volta la Mennoia,ma Eleonora Rocchini rimarrà per sempre la mia corte… - hznll28 : RT @lodovicabroggi1: ELEONORA ROCCHINI IO TI VEDO TI SENTO #UominiEDonne - OffClario : @Adelediceche Peggio di eleonora rocchini che ogni 2x3 torna in ballo con la storia della mennoia e dei giochi/cacc… -