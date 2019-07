Eclissi di Luna del 16 Luglio 2019 | diventerà rossa | quando | dove e come vederla

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lo scorso 2si è verificata un’solare totale, visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. In Italia non è stato possibile ammirare dal vivo lo spettacolo: si ricordi però che in genere un’solare si verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’re. Ebbene, quella del 2è stata la primain questa stagione, e la seconda sarà una meravigliosare parziale, visibile anche dall’Italia, prevista il 16. Lapiena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e interesserà il satellite a partire dalle 20:42. Il massimo dell’verrà osservato ...

