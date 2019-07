Ecco altri smartphone Huawei che riceveranno la EMUI 9 1 ad agosto

TWRP è disponibile per vari altri dispositivi : Ecco i nuovi modelli supportati : La TWRP ufficiale è sempre più diffusa ed è ora disponibile per una manciata di nuovi smartphone e per uno smartwatch: Realme 3, LeEco Le Max Pro e Yu Yureka Black oltre a Amazfit Pace. L'articolo TWRP è disponibile per vari altri dispositivi: ecco i nuovi modelli supportati proviene da TuttoAndroid.

E brava IKEA : Ecco nuove lampadine - pannelli luminosi e altri prodotti per la casa smart : IKEA ha da poco rinnovato la sua linea di prodotti TRADFRI dedicati alla casa intelligente aggiungendo nuove lampadine smart, pannelli luminosi e altri accessori. I nuovi accessori TRADFRI di IKEA non sono ancora disponibili in tutte le regioni, ma il sito web della società suggerisce che arriveranno nei negozi a partire da fine mese o agosto, probabilmente in concomitanza con le attesissime tende smart. L'articolo E brava IKEA: ecco nuove ...

Ancelotti : “Lozano - Rodrigo e altri? Ecco cosa penso. Sarri? Nessuno se lo aspettava…” : Mister Carlo Ancelotti ha rilasciato la prima intervista della stagione in quel del Teatro di Dimaro. Di seguito riportiamo tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro: Mister, quale sarà il Napoli di questo secondo anno di Ancelotti? “Dobbiamo misurarci con Juve e Inter che hanno cambiato gli allenatori. Il Napoli sarà in linea con quello dell’anno scorso, ma vogliamo fare meglio. Secondo me, si poteva fare di più. Il rammarico ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : E’ “Ital-show” : Altri due ori azzurri con Costanza Cocconcelli e Thomas CEccon. Bronzo Biasibetti : Non si ferma l’ItalNuoto agli Europei juniores di Kazan e regala un’altra giornata d’oro ai colori azzurri. Gli italiani si confermano padroni assoluti delle gare veloci e portano a casa Altri due trionfi continentali con Thomas Ceccon nei 50 dorso e Costanza Cocconcelli nei 50 stile libero. Un doppio successo “condito” con lo splendido Bronzo di Helena Biasibetti nei 100 farfalla e Altri risultati interessanti ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : arrivano altri due ori grazie a CEccon e Gaetani - argento per Giulia Salin e bronzo nella 4×100 mista : A Kazan in Russia si sono aperti ieri i Campionati Europei juniores di Nuoto 2019 e l’Italia continua a trovare grossi motivi per sorridere anche nella seconda giornata, dove sono arrivate altre quattro medaglie, di cui due del metallo più pregiato. La prima finale in programma ha subito visto un nostro portacolori protagonista, visto che nei 100m dorso maschili il veneto Thomas Ceccon, si è imposto grazie ad un buon 54.13, superando le ...

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P30 Lite - HONOR View20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9 L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Modalità Luna ed EMUI 9.1 su altri smartphone Huawei : Ecco tutti i modelli : Tutta la serie Huawei Mate 20 riceverà la EMUI 9.1 fra pochi giorni. Su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X arriverà anche la Modalità Luna. L'articolo Modalità Luna ed EMUI 9.1 su altri smartphone Huawei: ecco tutti i modelli proviene da TuttoAndroid.

Sarri - Giampaolo - De Zerbi e gli altri : Ecco la Serie A del bel gioco che costa (relativamente) poco : Il bel gioco? Se costa poco. È in base a un’idea simile che in Italia si sta facendo strada una nuova generazione di allenatori: giovani, spesso senza un grande passato alle spalle, provenienti dalla provincia, con un’idea di gioco opposta a quella tradizionale italiana e con ingaggi abbondantemente abbordabili. Ne è il capostipite Sarri: arrivato alla ribalta a sessant’anni grazie a un’intuizione di Aurelio De ...

Aiuti alle famiglie - dai sussidi economici ai congedi parentali lunghi : Ecco come funzionano negli altri Paesi europei : Bonus bebè, assegni per gli asili nido e sconti fiscali per chi ha figli o familiari a carico. Sono diversi gli Aiuti alle famiglie già previsti dalla legislazione italiana. Una serie di sussidi che il vicepremier Luigi Di Maio punta ancora a semplificare e implementare con le risorse risparmiate rispetto a quelle previste per il reddito di cittadinanza, nonostante da più parti si chieda di non spendere quei soldi per ridurre il deficit. I ...

C’è tanto da scoprire sui Google Pixel 4 : Ecco degli altri render su fronte e retro : Alcuni designer si sono attivati per fugare più dubbi possibile, aiutati dalla somiglianza tra il render ufficiale e quelli diffusi in precedenza da OnLeaks L'articolo C’è tanto da scoprire sui Google Pixel 4: ecco degli altri render su fronte e retro proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti i giochi confermati per Google Stadia tra The Division 2 - Destiny 2 e molti altri : Durante la conferenza dedicata a Google Stadia (nuova piattaforma dedicata al gaming in streaming), l'ormai noto Phil Harrison ha fornito un elenco con la prima "ondata" dei titoli che saranno supportati dall'ambiziosa piattaforma targata Google. Precisiamo che non stiamo parlando di esclusive (anche perché alcuni titoli sono già disponibili sul mercato).Di seguito trovate un comodo elenco di tutti i giochi annunciati con i relativi trailer di ...

Ecco una pioggia di sconti su smartphone Android : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Ecco una pioggia di sconti su smartphone Android: HONOR 10, POCOPHONE F1, ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Spese pazze Liguria - Ecco perché Edoardo Rixi e gli altri sono stati condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici ...

Netflix prende posizione contro la legge anti-aborto in Georgia - Ecco perché dovrebbero farlo anche gli altri : Netflix ha dimostrato più volte di avere valori ben precisi ed essere saldamente ancorata alla società contemporanea, e non si è smentita neppure questa volta. Il dibattito sulla durissima legge anti-aborto in Georgia accende gli animi di uomini e donne statunitensi da mesi e finalmente la piattaforma ha deciso di alzare la voce. Ted Sarandos, chief content officer, ha dichiarato infatti che se la legge entrasse davvero in vigore l'azienda si ...