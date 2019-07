E se tira Sinisa…

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Negli ultimi anni, la parola “calciatore”, nel 90% dei casi è sinonimo di soldi, potere e tutto ciò che una vita di lusso può comportare. Ci sono stati giorni però, in cui essere un calciatore non significava automaticamente possedere macchine sportive e conti in banca con almeno sette zeri, bensì una maniera per scappare da situazioni orribili. Come quella che appartiene alla storia di Sinisa Mihajlovic.La cefeide sovieticaPrima di iniziare a snocciolare la vita di Sinisa, è bene fare una premessa molto importante: anche negli anni a cavallo tra i 90′ e i 00′ i calciatori erano visti e considerati come delle divinità, e per questo riempiti da fior di quattrini, ma “il sergente serbo”, prima di approdare in quello status di privilegiato ha dovuto affrontare mille battaglie. Nel vero senso del termine. Sinisa nasce infatti a Vukuvar il 20 febbraio del 1969, quando nel mondo post ...

