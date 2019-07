È arrivata l’estate cretina | musica | letture e tormentoni per pubblico poco pensante

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Anni fa lessi un racconto esilarante, narrava di un gruppo di marziani arrivati sulla terra, ormai distrutta completamente, che cercavano di farsi un’idea dei suoi ex -abitanti attraverso gli unici reperti trovati tra la polvere: stralci di testi di canzoni tipo “Io tu e le rose” e simili. Le ipotesi deliranti sulla civiltà perduta erano snocciolate con grande arguzia e ironia, irresistibili. Mi è tornata in mente questa lettura riflettendo sul fenomeno “Estate” con le sue canzoni per, leper, i films per, i programmi televisivi per, la pubblicità per, i balli deletc… Pare che le persone in vacanza subiscano una sorta di regressione neuronale e che quindi debbano essere allietate e assecondate nella loro demenza con prodotti “leggeri e spensierati”. Improvvisamente vengono sparate in radio e negli ...

TufanoGomme : Parti in #sicurezza e vivi l’estate perfetta! Leggi questo articolo per affrontare il #viaggio perfetto ?? ->… -