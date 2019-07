Dove ci può portare il vento autoritario che soffia sul Paese?

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Penso che il libro di Scurati su Mussolini – che ho letto di recente – non dica nulla di nuovo a chi da anni si documenta sul fascismo e sul suo Duce. Ma al tempo stesso sono felice del suo successo perché vuol dire che molti dei 150mila italiani che finora hanno comprato il libro - e che per varie ragioni sapevano pochissimo sul come e il perché dell’avdi Mussolini al potere - si renderanno conto di come l’Italia sia finita in pochi anni sotto le grinfie di una dittatura che non è stata affatto, come si tende a dire, “meno feroce” delle altre (basti pensare agli assassini dei tanti leader politici ostili al Duce, a partire da Matteotti; alle folli e feroci guerre coloniali; alle leggi razziali; alla guerra a fianco di Hitler e alla distruzione che ne derivò).Devo dire che io stesso, che pure ho letto l’intera ...

