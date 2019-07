Donna uccisa a Savona | ex marito si costituisce

Savona - Donna uccisa : si costituisce ex : 8.46 Si è costituito nel carcere di Sanremo intorno alla mezzanotte Domenico Massari, l'uomo che sabato sera ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Deborah Ballesio. A quanto si apprende poco prima di costituirsi avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare l'attenzione.

Donna uccisa a S. Severo : il fidanzato - "credo di averla strangolata" : "Ho dolore alle mani, credo di averla strangolata. Ricordo che stavamo litigando perché non riusciamo a risolvere i nostri problemi". Sono alcuni passi della confessione shock di Francesco D'Angelo, il 37 enne di San Severo fermato dalla polizia con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Roberta Perillo, di 32 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima, in via Rodi. Il corpo della Donna è stato trovato nella vasca da bagno, proprio ...

Manduria - il marito della Donna investita e uccisa : 'Vogliamo giustizia' : Gregorio Lenti, ex carabiniere ormai in pensione, non si dà pace per quanto successo sabato scorso a San Pietro in Bevagna, una marina di Manduria, nel tarantino, dove sua moglie, Annarita Massafra è stata brutalmente investita con sua cognata in via Egadi. Ad avere la peggio è stata proprio la Massafra, che è stata scaraventata su un muretto a secco posto al lato della carreggiata. Per lei non c'è stato nulla da fare, la signora è stata ...

Maltempo - violenti temporali in Val di Fassa : è un disastro - Donna travolta e uccisa da un torrente in piena : violenti temporali si sono abbattuti sulle Dolomiti, come mostrano le immagini del video in fondo all’articolo. A seguito di un’esondazione del rio San Nicolò nell’omonima vallata laterale della Val di Fassa, in Trentino, una donna risultava dispersa dopo essere stata travolta dall’improvviso ingrossamento del rio dovuto al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua. Alla ...

Donna incinta uccisa a coltellate - dopo 4 giorni muore anche il bimbo che aveva in grembo : È morto il figlio di Kelly Mary Fauvrelle, la Donna incinta di ventisei anni accoltellata in una casa a Croydon, nel sud di Londra, quattro giorni fa. Il piccolo, che era stato salvato dai medici, si è spento in ospedale. La polizia sta cercando di identificare una persona che, come si vede in un video, scappa dal luogo del delitto.Continua a leggere

Donna uccisa con 18 coltellate : fermato il fratello - si cerca l'arma : Il 52enne Massimiliano Mallus è il principale indiziato per l'omicidio della sorella Susanna, avvenuto a Quartu Sant'Elena...

