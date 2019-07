Domenico Massari | il killer di Deborah | Sono consapevole di quello che ho fatto e

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) “Nonpentito diche ho. Mi spiace solo per gli innocenti coinvolti”. Lo ha detto, che ha ucciso la ex moglieBallesio sabato notte, pochi minuti dopo essersi costituito in carcere a Sanremo (Imperia). Dopo aver sparato tre colpi in aria per attirare l’attenzione degli agenti, si è consegnato rifiutando di nominare un avvocato di fiducia: “diche ho, mi bastad’ufficio”.La pistola usata per l’omicidio è risultata rubata.

