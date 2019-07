Domani si celebrano i 60 anni della Serie C | il programma e gli ospiti

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) PRIMO EVENTO in sede Lega Pro a Firenze, via Jacopo da Diacceto- Alle 10,30, presso la sedeLega Pro, si parte con la presentazione alla stampa dell’accordo “Campagna Amica” tra Lega Pro e Coldiretti: una proposta per valorizzare le eccellenze dell’Italia, i prodotti dell’agricoltura, la legalità, l’educazione allo sport e all’alimentazione con iniziative che riguarderanno le eccellenze italiane negli stadiC. SECONDO EVENTO in sede Lega Pro a Firenze, via Jacopo da Diacceto- Alle 11,30 al via un workshop sul calcio dei giovani eloro valorizzazione: punti di forza e tutele con Infantino, Gravina, Ghirelli, Sacchi, Arrigoni, Samaden e Tognon. TERZO EVENTO IN PALAZZO VECCHIO– ” Sarà un lungo viaggio che ci porterà alle ore 17, al cuoregiornata-conclude Ghirelli- con l’evento dei 60in Palazzo Vecchio con tappe che ...

