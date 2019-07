Distratto in pista e anche in conferenza stampa | Vettel ‘punito’ nel post gara | gli

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) Silverstone doppiamente amara per Vettel: dopo l’incidente inil tedesco viene ‘punito’. Spenta la tv dove il pilota guardava la finale di Wimbledon Un Gp di Gran Bretagna amaro, amarissimo, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari, in lotta per il terzoo con Max Verstappen, è stato autore di una manovra azzardatissima a circa 10 giri dal termine della corsa a Silverstone. Vettel ha tamponato il rivale olandese, portando sè stesso ed il giovane pilota della Red Bull fuori, facendo dunque perdere ad entrambi il terzoo, andato poi a Leclerc che ha approfittato dell’incidente per salire nuovamente sul podio. Giornata doppiamente amara per il tedesco: secondo quanto riportato dal reporter Lennart Wermke su Twitter, sembra infatti che Vettel, nelfosse immerso nella finalissima di Wimbledon tra Djokovic e Federer, ma che a ...