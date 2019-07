Di corsa | in bici e a nuoto | tre iron-woman a fin di bene

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Antonio Ruzzo Le sfide «folli» di Sabrina (avvocato), Ivana (insegnante) e Sabrina (architetto). Per aiutare i meno fortunati Vivere con tutti i sensi, cogliere l'essenza di ogni attimo, assaporando un'avventura che sembra non avere limiti e che invece ne ha uno preciso, estremo, da raggiungere ma da non oltrepassare. Vivere ad alta intensità nel mare, su un'onda, in montagna, su una, correndo a volte in luoghi difficili e inospitali, in deserti, fiordi, nel bianco di un ghiacciaio che si sbriciola. Lo sport si fa estremo e sono sempre di più gli atleti, ma anche le persone che non lo fanno di mestiere, che decidono di alzare l'asticella. E l'estate diventa la stagione migliore. E allora si parte. Ognuno con la propria sfida, con il proprio sogno o la propria missione che spesso è solidale, spesso serve ad aiutare altri meno fortunati. È così per Sabrina Schillaci, 49 ...

BelliTiziano : RT @viagginbici: #SALISBURGO LA CITTA' DEI GRANDI DELLA BICI E DELLA MUSICA - Tre giorni nel Salzburgerland in #bicicletta. Sentirsi dentr… - romi_andrio : RT @viagginbici: DA #SANCANDIDO IN #BICI DA CORSA IN VAL CASIES - La ciclabile segue il ruscello di montagna che parte pianeggiando e poi c… - romi_andrio : RT @viagginbici: #SALISBURGO LA CITTA' DEI GRANDI DELLA BICI E DELLA MUSICA - Tre giorni nel Salzburgerland in #bicicletta. Sentirsi dentr… -