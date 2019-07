Debito Roma | la Corte dei Conti boccia 9 anni di gestione Mef | “Irregolarità contabili”

Linea dura Ue - Conte sotto scacco sul Debito : attese le cifre da Roma : Non è bastata la lettera del premier Giuseppe Conte né i due giorni di vertice europeo per assicurare all'Italia la salvezza dalla procedura per debito eccessivo che si avvicina...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria : necessario abbattere il Debito. Cusenza : ridare slancio all'Italia : «Spiegare e anticipare». Così ieri mattina, alla terza edizione dell?evento ?Obbligati a crescere?, il ministro Giovanni Tria ha descritto la strategia che...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria : necessario abbattere il Debito. Cusenza : ridare slancio all'Italia : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria : necessario abbattere il Debito. Cusenza : ridare slancio all?Italia : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria : necessario abbattere il Debito. Cusenza : dialogo con Ue e cura choc : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

Decreto crescita : mediazione sul Debito di Roma : Buone notizie per Virginia Raggi e il comune di Roma: i relatori del Decreto crescita hanno presentato in commissione 16 emendamenti che contengono anche una proposta per far pagare allo stato una parte del debito della capitale (circa 1,4 miliardi di euro) e al contempo per dare un supporto ai tanti comuni in dissesto e pre-dissesto. Gli aiuti arriveranno tramite l’istituzione di un fondo apposito, all’interno del quale confluiranno i minori ...

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul Debito - procedura giustificata ma non partirà adesso - la parola passa a Roma" : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una procedura d'infrazione a carico dell'Italia. Ma non partirà subito. "Le porte sono aperte per Roma, ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici