Dalle Instagram stories al revival anni ’80 | l’estate 2019 della GenZ

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il sito Skuola.net ha chiesto a 1000 ragazzi nati tra il 1995 e il 2010, ovvero appartenenti alla generazione Z, di indicare i tormentoni di questa stagione estiva. La top10 delle canzoni non può prescindere da Mahmood, Ed Sheeran & Justin Bieber e J-Ax. Tra i trend di quest’anno anche la moda delle bottiglie “salva-ambiente” e degli’80, con la novità didellecon musica e parole. Mentre per le vacanze la Sardegna vince in volata su Barcellona.Una canzone, un viaggio, un capo d’abbigliamento, un accessorio, un modo di dire: ogni estate degna di questo nome è fatta di tormentoni. Soprattutto chi frequenta le spiagge lo sa bene: centinaia di persone che si vestono allo stesso modo, parlano delle stesse cose o canticchiano in coro un brano non appena le prime note escono fuori da qualche altoparlante. ...

