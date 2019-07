Dalla tiroide allo stress | dall’artrosi alle difese immunitarie | le terme hanno effetti

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Andareè un vero toccasana. E’ risaputo, ma spesso i benefici e glisull’organismo sono sottovalutati. Recarsi periodicamente a ‘fare le’, infatti, aiuta a curare alcune patologie più o meno gravi, e spesso fastidiose e invalidanti. Ecco un elenco stilato dagli esperti per illustrare quali sono le azioni positive delle terapie termali. Malattie respiratorie: si tratta del beneficio più noto e conosciuto. I vapori inalati aiutano a combattere sinusiti, otiti, asma e bronchite. Antifiammatorio: il bicarbonato di sodio e lo zolfo, di cui le acque termali sono ricche,una conclamata azione antinfiammatoria; sono dunque consigliati per le malattie del sistema osteoarticolare, come l’artrosi e per il buon funzionamento delle cartilagini articolari. Depurazione e regolarità: i trattamenti termali aiutano il buon funzionamento ...

