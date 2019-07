ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) “Che il clima stia cambiando rapidamente è un’evidenza, specie per noi torinesi: ormai viviamo periodi caldi di siccità alternati a piogge che creano allagamenti che non siamo in grado di assorbire. Per questo abbiamo accettato anche noi di dichiarare l’”. Alberto Unia è assessore all’Ambiente di: l’ultima ad essersi aggiunta alla schiera deiitaliani che ha dichiarato l’, approvando all’unanimità lo scorso 2 luglio una mozione elaborata dai ragazzi dei Fridays for Future che impegna la città a varare misure urgenti su, consumi energetici, mobilità. “Da tempo – spiega Unia – stiamo lavorando un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che coinvolge tutti i settori, dal riscaldamento, ai, alalla protezione civile. Stiamo rimappando ilurbano per incrementarlo, sostituiamo le piante con ...

alcinx : RT @fattoquotidiano: Da Torino a Siracusa, comuni dichiarano emergenza climatica. Emissioni, trasporti e verde pubblico: i ‘piani di adatta… - Cascavel47 : Da Torino a Siracusa, comuni dichiarano emergenza climatica. Emissioni, trasporti e verde pubblico: i ‘piani di ada… - fattoquotidiano : Da Torino a Siracusa, comuni dichiarano emergenza climatica. Emissioni, trasporti e verde pubblico: i ‘piani di ada… -