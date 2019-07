Da Benji e Fede ad Alberto Urso | tutti gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Gallipoli

Già nel 2019 il nuovo album di Benji e Fede con un tour nel 2020 : Il nuovo album di Benji e Fede arriva alla fine del 2019. A rivelarlo è Benjamin Mascolo, che ha risposto alle Q&A di Instagram e spiegato del loro ritorno discografico in programma per la fine dell'anno, quindi abbastanza in anticipo rispetto ai pronostici. Il disco sarà pubblicato dopo Dove E Quando, singolo che hanno pensato per la rotazione radiofonica dell'estate 2019 e che sarà riversato nel prossimo lavoro che darà un seguito ...

Radionorba Battiti Live a Trani con Benji & Fede - Giordana Angi - Irama e molti altri : Radionorba Battiti Live sarà a Trani il 21 luglio con tanti ospiti, per una serata all'insegna della musica italiana. In piazza a Trani ci saranno Paola Turci, Enrico Nigiotti, Giant Rooks, Mr.Rain e Martina Attili ma anche Cristiano Malgioglio, Jake La Furia, Bianca Atzei e Rocco Hunt. Da Amici di Maria De Filippi, ultima edizione in onda nel 2019, ci sarà la seconda classifica, Giordana Angi. Dalle precedenti edizioni dello stesso ...

Tutti gli ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova - da Benji e Fede a The Kolors : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova. Gli artisti che si alterneranno sul palco di Piazza Sordello sono quindi certi, tra vecchie conoscenze e nuove leve in grado di portare la musica dell'Estate sul palco allestito in occasione dell'evento. Attesi a Mantova anche i The Kolors, nel pieno del successo per Pensare Male in duetto con Elodie, ma anche il giovane Alberto Urso, reduce dalla vittoria ad Amici di Maria De ...

Gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico da Elodie a Benji e Fede e Fred De Palma : Benji & Fede, Bianca Atzei ed Elodie sono tra gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico. Nel cast ci saranno anche Fred De Palma, Sergio Sylvestre, Le Vibrazioni, Nomadi e Tormento. In chiusura il dj set di Merk & Kremont. Con gli oltre 100.000 spettatori dell'edizione 2018, riparte la tournée estiva di Radio Bruno che quest'anno si compone di 5 appuntamenti. In ogni appuntamento, spazio ai Big della musica italiana e ad alcune ...

Benji e Fede : "Al fianco del Pride perché nessuno deve avere paura" - : Andrea Conti I due golden boys della musica italiana sono sulla cresta dell'onda con l'ultimo singolo “Dove e quando”, hanno doppiato e cantato per “Toy Story 4”, stanno ultimando il nuovo album e sono più innamorati che mai di Paola Di Benedetto e Bella Thorne Questo è un periodo ricco di soddisfazioni per Benji e Fede che si sono ritirati dai social per quattro mesi, dopo il successo dell'esperienza come conduttori del Daily di “X ...

Jambo sul podio dei singoli più venduti - la scalata di Benji e Fede e il tracollo di Tiziano Ferro : Arriva ufficialmente l'estate e Jambo recupera due posizioni per piazzarsi sul podio della classifica dei singoli più venduti della settimana in Italia. Il successo di Takagi e Ketra feat. OMI e Giusy Ferreri è la perfetta hit di questa estate ed occupa la posizione numero 2, alle spalle di Ostia Lido di J-Ax che recupera un posto rispetto alla settimana scorsa. Al terzo posto c'è Calipso di Charlie Charles con Dardust feat. Stef Ebbasta, ...

I complimenti di Riccardo Cocciante per la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede in Toy Story 4 (video) : L'iconica colonna sonora della saga dei giocattoli targata Pixar ha due nuovi interpreti: la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede, un remake del classico di Riccardo Cocciante, ha convinto lo stesso interprete originale, che si è complimentato col duo durante la conferenza stampa di presentazione del film. Presentando il film alla stampa insieme agli altri doppiatori italiani di Toy Story 4, Benji & Fede hanno ricevuto i ...

Da Nek a Benji e Fede - tutti gli ospiti del Festival Show a Padova il 30 giugno : Sono ufficiali gli ospiti del Festival Show a Padova il 30 giugno. La kermesse estiva principe del nord Italia è quindi pronta a tornare con una nuova serie di ospiti che saliranno sul primo dei tanti palchi dell'estate e con prima tappa in Veneto. Si parte da Nek, che ha appena rilasciato il suo ultimo album di inediti intitolato Il mio gioco preferito Parte Prima, per continuare con Benji e Fede che avevano invece promesso un lungo periodo ...

Zoomarine : 22 giugno ScuolaZoo - 23 giugno Benji&Fede : Roma – “Un’estate calda e ricca di eventi a Zoomarine! Il week-end del 22 e 23 giugno, il Parco divertimenti di Roma ospitera’ due degli avvenimenti estivi piu’ attesi da migliaia di giovani e giovanissimi, per iniziare la stagione a tutto divertimento. Sabato 22 giugno, si terra’ un grandissimo party per festeggiare insieme la fine dell’anno accademico e l’inizio delle tanto attese vacanze estive ...

Gli ospiti di Festival Show 2019 : Benji e Fede - The Kolors - Nek e molti altri : Sono stati annunciati i primi ospiti di Festival Show 2019, al via da Padova il 30 giugno con la sua 20esima edizione. Quest'anno conduce Anna Safroncik con Paolo Baruzzo, sul palco per presentare i tormentoni dell'estate 2019! La suddivisione degli ospiti nelle diverse tappe non è ancora nota ma sono stati comunicati i nomi dei primi artisti confermati per la nuova edizione di Festival Show. Ci saranno sicuramente Benji e Fede con il ...

Bella Thorne e Benji/ Uscita di coppia con Chiara Ferragni e Fedez a Los Angeles : Bella Thorne sempre più unita con Benji: il cantante l'ha raggiunta negli Usa. Poi l'incontro con Chiara Ferragni e Fedez, foto.

Debutto tiepido per Tiziano Ferro - superato da Benji e Fede nella classifica dei singoli più acquistati : Tra i singoli più acquistati (e ascoltati in streaming da account premium) nella prima settimana di giugno ci sono due dei brani più attesi della stagione. Si tratta di Dove e quando di Benji e Fede e di Buona (Cattiva) Sorte che segna il ritorno di Tiziano Ferro con un inedito dopo anni di silenzio. Il trio formato da Tiziano Ferro, Giordana Angi ed Emanuele Dabbono non sembra aver convinto pienamente i fan e il Debutto nella classifica dei ...

Benji e Fede/ Video - 'Dove e quando' lascia il segno - Seat Music Awards - : Benji e Fede, Seat Music Awards: i ragazzi stanno letteralmente spopolando con il loro nuovo singolo Dove e quando. Intanto il gossip non si ferma

Benji & Fede : dopo aver visto il video di “Dove e quando” la tua voglia di vacanza sarà al massimo : Quando si parte? The post Benji & Fede: dopo aver visto il video di “Dove e quando” la tua voglia di vacanza sarà al massimo appeared first on News Mtv Italia.