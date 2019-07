Cordoba | Javi Moreno lascia la panchina delle giovanili | “E’ pieno di topi | insetti

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’ex attaccante del Milanladella formazione giovanile del: “Ho dovuto riempire 15 bottiglie per i giocatori”.“powered by Goal”Nell’estate del 2001 aveva stregato il Milan guadagnandosi il soprannome di ‘Raton’, oggiladella formazione giovanile delmettendo a nudo tutte le singolari problematiche del centro sportivo spagnolo.Intervenuto in conferenza stampa, l’ex attaccante ha detto addio alla società svelando le incredibili condizioni in cui si è trovato a lavorare con i ragazzi:“Non continuerò la mia avventura qui, ho detto che le affermazioni del presidente Leon non erano corrette e non mi piace essere contraddetto. Chi dice la verità oggi non è ben visto, ma devo svelare alcune cose che non mi sono piaciute, perchè un club come ilnon se lo ...

