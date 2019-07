Contro fake news campagna sul valore delle cure ‘doc’

Pd : Renzi a Milano Contro fake news - Elfo già sold out (2) : (AdnKronos) – Al centro dell’evento, ci sarà l’intervento di Renzi. E’ un’iniziativa in concorrenza con il Pd o un contributo? “Noi con i comitati civici ci siamo presi un compito: quello di riportare ad impegnarsi persone che non si riconoscono più nei partiti attuali, in forme politiche un po’ piegate in loro stesse e vogliono occuparsi di cose concrete. Con il Pd non c’è concorrenza, siamo ...

Pd : Renzi a Milano Contro fake news - Elfo già sold out (3) : (AdnKronos) – Conferma Rosato: “Non c’è stato alcun accavallamento voluto. Il nostro compito è dire parole chiare e non chiuderci in riti che spesso non ci hanno reso interessanti per gli elettori… Credo quindi che stiamo facendo nostro dovere”. All’assemblea del Pd si parlerà di separare segretario e candidato premier, anche questo è un tema concreto o no? “Mi sembra sia affrontato in maniera ...

Pd : Renzi a Milano Contro fake news - Elfo già sold out : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – “Siamo già sold out ma cercheremo di far entrare tutti”. Ivan Scalfarotto e Ettore Rosato, coordinatori dei comitati Ritorno al Futuro, sono soddisfatti dell’organizzazione dell’evento domani a Milano sulle fake news con Matteo Renzi. “Abbiamo preso una sala da un migliaio di posti al teatro dell’Elfo -dice Scalfarotto all’Adnkronos- e in poco ...

Pd : Renzi - ‘venerdì a Milano - proposte Contro fake news’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Purtroppo la realtà non conta più. Conta quello che si racconta, la storia, la narrazione. E allora accade che Cinque Stelle e Lega si vantino di aver salvato l’Italia ma i numeri dicono l’opposto”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews postando un grafico e spiega: “Sono i risultati degli ultimi sei governi sul lavoro, sulla crescita. Sono numeri, inoppugnabili. Eppure sui ...

Un video (con fake) su Facebook sul Morandi - è sContro fra Di Maio e Autostrade : Il vicepemier sollecita la revoca della concessione e parla di 500 mila euro versati da Aspi che replica: "E' falso sono 500 milioni". Nella sequenza viene mostrata la corrosione del viadotto, ma la foto è del ponte di Ripafratta, vicino Pisa

Jova Beach Party al via a Lignano Sabbiadoro - M5s fa interrogazione Contro Jovanotti per danni ambientali e lui replica : “Fake news” : FQ Magazine Germania, allarme processionarie: 15 persone ricoverate. Chiuse scuole, strade e ristoranti Finalmente dopo mesi di attesa (e di polemiche, sempre respinte al mittente) prende il via con un sold out da Lignano Sabbiadoro, il “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti, la festa sulla spiaggia che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Si spengono ...

La Virginia ha approvato la prima legge americana Contro i deepfake : Un fake porno con Gal Gadot, attrice di Wonder Woman Chi diffonde immagini e video falsi di persone senza veli o riprese in atti sessuali espliciti, dovrebbe essere punito come chi pubblica materiale non manipolato, della stessa natura, senza il consenso dell’interessato? Sì, secondo lo stato americano della Virginia. Il primo luglio è entrata in vigore un emendamento della legge dello stato federale statunitense sul revenge porn. ...

Adriano Panzironi - migliaia di allocchi all’evento di Roma : la scienza si rivolta Contro le fake news : Sono attesi migliaia di allocchi domani al Palazzo dello Sport di Roma per l’evento voluto da Adriano Panzironi, il giornalista che propone un regime alimentare a base di integratori, da lui commercializzati (!), che promette di far vivere fino a 120 anni e di curare molte patologie! Nei giorni scorsi, quando e’ stato dato l’annuncio dell’iniziativa del guru che intende ‘cambiare per sempre la medicina‘, ...

“Politica e media discutono di cose che non esistono”. Economisti - professori e imprenditori uniti Contro le fake news : “La politica è diventata un dibattito su un mondo che non esiste: spesso si discute su fattori di crisi che non sono quelli veri”. Da questa filosofia, nel settembre dello scorso anno è nata “La chiacchierata del Mercoledì”, un format trasmesso su Youtube che vuole commentare e fare “debunking” sui principali fatti economici d’attualità. Gli ideatori sono quattro professionisti del settore: l’economista Michele Boldrin, l’investment banker ...

Negli Stati Uniti si studia una legge Contro i deep fake : (foto: bill_posters_uk/Instagram) La lotta ai deep fake arriva al Congresso americano. La deputata dei democratici Yvette Clarke ha presentato una proposta di legge per contrastare la disinformazione dovuta alla diffusione di contenuti video in cui si vedono persone vere fare (o dire) cose che non hanno mai fatto (o detto). Il deep fakes Accountability Act si compone di 25 pagine circa ma, come nota TechCrunch, si basa innanzitutto su due ...

Raccontare la scienza nell’era delle fake news : a Siena un inContro con Piero Angela : In preparazione del Graduation Day, la cerimonia per i neolaureati dell’Università di Siena che si svolgerà il 15 giugno, per la prima volta in piazza del Campo, l’ospite d’eccezione dell’evento Piero Angela terrà un incontro pubblico, venerdì 14 giugno al Teatro dei Rinnovati. Alle ore 17.30 la giornalista di Rai tre scienza Rossella Panarese intervisterà Angela sui temi della divulgazione scientifica, nell’incontro dal titolo “Raccontare la ...

Tina Cipollari Contro Gemma Galgani : "Ha profili fake sui social - è Mark Caltagirone" : Le scaramucce - se vogliamo usare un eufemismo - tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non si fermano dopo che le telecamere di Uomini e Donne si spengono, anzi. Intervistate dal settimanale Chi, contemporaneamente ma in due camerini diversi, le due protagoniste di Uomini e Donne hanno rivelato stuzzicandosi cosa si nasconde dietro la loro reciproca antipatia, che tanto appassiona il pubblico del dating show di Maria de Filippi.Secondo la dama ...

Fake news elezioni europee 2019/ Bufale più assurde : Ue Contro vongole e piccoli orti : Fake news sulle elezioni europee 2019: le fufale più assurde. Dall'Ue contro vongole e piccoli orti a quella sui compensi degli europarlamentari.

Tumori - l’AIRC Contro le fake news : “conseguenze drammatiche per chi si affida alla pseudo-scienza” : Per il terzo anno l’Associazione italiana AIRC per la ricerca contro il cancro sarà in prima linea come partner scientifico alla manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore del capoluogo lombardo. In un percorso dal laboratorio alla piazza del “Wired Next Fest” di Milano, per dire basta alle fake news. L’obiettivo è accorciare le distanze fra i cittadini e il mondo della ricerca ...