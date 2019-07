Compro oro | Mirko Rosa fugge durante lo sfratto della sua casa a Milano | era stato

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato asua per loesecutivo,, l’ex re dei negozioro, si è barricato in, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare innon c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di, ècondannato in via definitiva per evasione fiscale a seguito di un’indagineprocura di Busto Arsizio., conosciuto anche comeOro, dal nomecatena di negozi dioro, prima dell’arresto del 2015 era titolare di oltre 20 punti vendita in tutta la Lombardia. Nel 2018 la Corte di Cassazione l’ha condannato a 3 anni e 2 mesi e ha reso definitiva la confisca dei beni in sequestro che ammontano a 1,2 milioni di euro. Nell’indagine, chiamata Goldfinger, ...

