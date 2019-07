Come usare l’olio di canfora e i suoi benefici

dilei

(Di lunedì 15 luglio 2019)di, conosciuto ancheolioto, viene utilizzato per la realizzazione di numerosi ungenti e pomate e si caratterizza per un odore intenso, quasi pungente. È molto apprezzato per le sue proprietà antinfiammatorie e balsamiche, e viene spesso impiegato in aromaterapia. Questo olio viene ricavato dalla corteccia del Cinammon Camphora, un albero sempreverde molto diffuso in Oriente, ma che viene coltivato anche nelle aree bagnate dal Mediterraneo.si ottienediessenziale disi ottiene iniziando con la sua estrazione dalla corteccia della Cinammon Canphora. Per farlo si procede con la distillazione in vapore del, dopo che, con la cristallizzazione, si sono ottenuti cristalli digrezzi. Una volta estratta, la sostanza si presenta di un colore giallo paglierino e ha un odore intenso. Una volta ottenutoè poi ...

