Come abbinare l’abito lungo d’estate

Come abbinare il pizzo Sangallo : 3 idee di look : Il pizzo Sangallo è meraviglioso, io personalmente lo adoro sia per me che per le mie figlie. Trovo che sia un tessuto estivo, fresco e allo stesso tempo elegantissimo, un evergreen che non passa davvero mai di moda. Per tante donne però, so che il timore è quello di ottenere un look un po’ troppo da bambina, poco femminile o sexy. Invece, con gli accessori giusti, si può tranquillamente sfatare questo falso mito. Vediamo quindi insieme ...

Flower look in versione estiva : Come abbinare i fiori in spiaggia : Il fiori sono una fantasia di cui ho parlato e scritto spesso, primo perchè mi piacciono molto, secondo perchè sono un pattern molto versatile, che sta bene a tutti, sempre se lo si sa scegliere adottando le strategie giuste. In versione estiva, l’abitino a fiori è un capo passe partout adatto sia alla città che al mare e che si può abbinare in tanti modi diversi a seconda del contesto. Vediamo come. Vestito Verdissima, sandali Gianvito ...

Come abbinare le zeppe di rafia : consigli di stile : Le zeppe di rafia sono uno di quegli accessori che appena comincia l’estate tiro fuori immediatamente dalla scarpiera. Le adoro: se sono ben fatte, sono comodissime pur consentendoci di alzarci a svariati centimetri da terra. Una delizia! E poi si possono abbinare con moltissimi capi diversi. Ecco qui qualche idea di look per voi in vista dell’estate. Shorts Alanui, sandalo Castañer, blusa con pizzo Sangallo Red Valentino, occhiali ...

Come abbinare i colori : consigli ed errori da non commettere : Sembra un gioco da ragazzi imparare Come abbinare i colori, qualcosa che impariamo a fare quando realizziamo i primi disegni con pennarelli e matite e che ci resta in mente. Non è proprio così, non solo perché i gusti e le mode cambiano ma anche perché da piccoli possiamo fare tutto, armati di pastelli, senza badare più di tanto alle convenzioni e al buon gusto, Siamo liberi di sperimentare. Più avanti con l’età naturalmente restiamo liberi di ...