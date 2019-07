Codacons fa esposto contro influencer e due vip | “Basta foto dei figli sui social”

Codacons : dopo verifica promesse Ama esposto a Procura per epidemia colposa : Roma – “Come annunciato nei giorni scorsi, e dopo una temporanea sospensione per verificare le promesse dell’Ama, il Codacons deposita oggi l’esposto alla Procura della Repubblica di Roma per la fattispecie di epidemia colposa”. È quanto si legge in una nota dell’associazione. “Nonostante le rassicurazioni da parte dei vertici Ama, la situazione dei rifiuti nella Capitale non e’ migliorata, e ...

Aumentano i prezzi delle tariffe telefoniche e Codacons minaccia un esposto : Le compagnie telefoniche Tim, Vodafone e Wind hanno annunciato un aumento delle tariffe ricaricabili, per tutta risposta il Codacons vuole presentare un esposto all’Antitrust. Da luglio aumenteranno i prezzi delle offerte per cellulari e telefoni fissi di almeno due o tre euro mensili. Nel mese di giugno sono partiti i rincari delle bollette, vittime soprattutto le offerte più economiche ricaricabili....Continua a leggere

Incidente Venezia - Codacons : “Esposto per attentato alla sicurezza dei trasporti” : “La Procura della Repubblica di Venezia dovrà aprire una indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti“: lo chiede il Codacons annunciando che “presenterà domani un esposto alla magistratura in merito all’Incidente avvenuto oggi tra una nave da crociera e un battello turistico“. ”Si tratta dell’ennesimo Incidente tra grandi imbarcazioni che si registra a Venezia, e che poteva avere ...