Clizia Incorvaia | Non ho tradito il padre di mia figlia L' ho sempre amato e

blogo

(Di martedì 16 luglio 2019) Dopo i primi commenti di ieri, con i quali si era rivolta soprattutto alle persone che, in queste ore, le hanno rivolto numerosi insulti e commenti offensivi,, fashion blogger, social influencer e modella, ex moglie di Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, ha fornito la propria versione dei fatti riguardo il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, scoop pubblicato da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi nei giorni scorsi.ha dichiarato di non aver maiFrancesco Sarcina. Di seguito, trovate il contenuto di un'Instagram Stories condivisa dalla fashion blogger 32enne:: "Non hoildi mia. L'hoe rispettato" 16 luglio 2019 00:23.

arcvticmonkvys : RT @Una_Gioia_Mai: - Federico Rossi ha tradito la Di Benedetto - Clizia Incorvaia ha tradito Sarcina con Scamarcio - Manuel ha tradito Giul… - LobyArt : RT @Iperborea_: - Fede Rossi e Paola Di Benedetto - Sarcina e Clizia Incorvaia - Monte e Salemi - Giulia e Manuel - Soleil e Jeremias - Alb… - _gaiat_ : RT @Una_Gioia_Mai: - Federico Rossi ha tradito la Di Benedetto - Clizia Incorvaia ha tradito Sarcina con Scamarcio - Manuel ha tradito Giul… -