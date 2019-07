CITY SUMMER TOUR | qual è la città più cool dell' estate 2019? | Ep 2 Catania

today

(Di lunedì 15 luglio 2019) Napoli,e Rimini:è lapiùitaliana? Venite a scoprirlo in un viaggio lungo la penisola...

romanxdanvers : @ironxtrange qual sua musica fav? a minha eh summer in the city - clappi_ : ??in the city #pool #summer #italy @ Bagni Misteriosi - Indiawandersoff : RT @tambuque: Valletta ?? #me #photo #traveler #travelphotography #travel #trip #summer #tour @ Malta Valleta City -