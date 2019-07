ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Per la prima volta, lahato lenello, primo sforzo congiunto contro le politiche etniche attuate da Pechino nella regione autonoma nell’estremo Occidente cinese, dove oltre la metà della popolazione appartiene a minoranze islamiche. In una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite Coly Seck e all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, gli ambasciatori di 22 Paesi hanno espresso preoccupazione per le “su larga scala, oltre alla sorveglianza e le restrizioni diffuse”, invitando laa “tenere fede alle proprie leggi nazionali e agli obblighi internazionali”, nonché a “rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali”. Pechino ha risposto definendo le accuse “una calunnia” e un’interferenza nei propri ...

Cascavel47 : Cina, comunità internazionale condanna le detenzioni extragiudiziali in Xinjiang. Stati Uniti e Italia non firmano… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cina, comunità internazionale condanna le detenzioni extragiudiziali in Xinjiang. Stati Uniti e Italia non firmano htt… - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Cina, comunità internazionale condanna le detenzioni extragiudiziali in Xinjiang. Stati Uniti e Italia non firmano htt… -