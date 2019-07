Cimiteri sovraffollati? C’è una nuova proposta per seppellire i morti lungo le strade

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) (foto: Getty Images) C’è poco da fare: la gente si ostina a morire. E per seppellirla aumentiamo il consumo di suolo e l’inquinamento. Un vero problema, specialmente in alcuni Paesi come il Regno Unito, che tra cinque anni potrebbe finire lo spazio disponibile nei. Da tempo gli esperti stanno cercando soluzioni e proprio da Oltre Manica oggi arriva una, che qualcuno potrebbe ritenere bizzarra se non addirittura un po’ macabra: corridoi verdi di sepoltura, ferrovie e marciapiedi, sfruttando anche quei terreni cuscinetto tra campagna e città che non trovano altra destinazione d’uso. L’idea è del consulente per tematiche di salute pubblica John Ashton, che nel suo articolo, pubblicato sulle pagine del Journal of the Royal Society of Medicine, sottolinea come sia necessaria unastrategia per predisporre i luoghi di ...

