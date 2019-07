Ciclismo: Tour, Van Aert beffa Viviani

Il belga Wout Vanvince in volata la decima tappa.Alle sue spalleEwan.Alaphilippe rafforza la leadership Pronti, via e subito vanno all'attacco Schar,Gallopin,Berhane,Turgis,Schmitd e Eiking.I sei vengono ripresi a -25km, dopo una fuga di quasi 200km.Nel finale il gruppo si spezza a causa del forte vento laterale.Ciccone non sfrutta i ventagli e perde contatto,arrivando poi a oltre 2 minuti.Volata spettacolare:ai 200parte Ewan, ma sulla linea viene passato da Vanche al fotofinish "brucia". Domani primo riposo.(Di lunedì 15 luglio 2019)