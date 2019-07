Ciclismo | Giro Valle d’Aosta 2019 | il percorso e le tappe ai raggi X

Ciclismo - 34^ Giro del Medio Brenta : Simone Ravanelli trionfa in solitaria e cala il poker : Il bresciano Simone Ravanelli non si ferma più, suo anche il 34^ Giro del Medio Brenta. Condizione di forma esaltante per l’alfiere della Biesse Carrera, che infila uno splendido filotto, dopo le due vittorie al Giro del Veneto e alla Pessano-Roncola. Il lombardo è stato autore di una prova maiuscola sul tradizionale tracciato nella vallata del Brenta che gli ha consentito di giungere in solitaria sul traguardo gremito di pubblico. Nulla ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : annullata la fuga - gruppo compatto nel settimo giro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Giornata davvero caldissima e temperatura superiore ai 30°, una difficoltà in più per il gruppo… 15.14 Ritiro per Elia Viviani (Deceunick-QuickStep), il campione italiano dello scorso anno non aveva possibilità di difendere la maglia tricolore su un tracciato così impegnativo. 15.10 gruppo compatto! annullata LA fuga DOPO 182 KM! 15.08 SI STACCA PASQUALON MA ARRIVA IL ...

Ciclismo - luglio ricco di corse e dirette tv : dal Tour de France al Giro Rosa : luglio è il mese dominato dal Tour de France nel mondo del Ciclismo. La corsa più importante del mondo scatterà quest’anno da Bruxelles il 6 luglio, proponendo un percorso interessante, con poche tappe pianeggianti ma tante salite e tracciati insidiosi. Mentre gran parte dei riflettori saranno puntati sui campioni del Tour, non mancheranno altri appuntamenti che si preannunciano molto stimolanti, soprattutto per quanto riguarda il Ciclismo ...

Calendario Ciclismo 2020 – Dalle Olimpiadi al Giro d’Italia - ben 37 appuntamenti da non perdere : ecco le nuove date : Ben 37 eventi da non perdere nel nuovo Calendario del World Tour 2020 pubblicato dall’UCI: le Olimpiadi costringono il Tour de France ad ‘anticipare’ di una settimana, confermate le date del Giro d’Italia L’UCI ha reso noto nelle ultime ore il Calendario del World Tour 2020. Il prossimo sarà un anno straordinario per gli appassionati delle due ruote con ben 37 appuntamenti imperdibili. Il 2020 sarà ...

Ciclismo - nuovo calendario per il 2020 : il Delfinato sovrapposto al Giro d’Italia : L’UCI ha ufficializzato le date del calendario World Tour 2020. Il grande Ciclismo della prossima stagione presenterà alcune novità. Purtroppo non saranno risolte le troppe sovrapposizioni di corse, come quella tra Parigi Nizza e Tirreno Adriatico, ed anzi ne saranno create molte di più. Il calendario sarà infatti molto compresso in alcune parti della stagione a causa delle Olimpiadi di Tokyo. L’evento a cinque cerchi ha consigliato di ...

Calendario Ciclismo - World Tour 2020 : date e programma corse. Giro d’Italia a maggio - anticipato il Tour de France - ci sono le Olimpiadi : L’UCI ha ufficialmente comunicato il World Tour 2020, annunciando tutte le date delle corse presenti all’interno del massimo circuito internazionale. Ci sono tantissime novità come ad esempio l’assenza del Giro di Turchia (declassato a Professional) e le quattro settimane di distanza tra il termine del Giro d’Italia (9-31 maggio) e l’inizio del Tour de France (27 giugno-19 luglio). La distanza così ridotta tra le ...

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : la chiusura del Sustenpass costringe l’organizzazione a modificare il percorso dell’ultima tappa : Subisce una modifica non indifferente il percorso del Giro di Svizzera 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico internazionale in corso di svolgimento in questi giorni con la presenza di numerose stelle del panorama mondiale. Le autorità del cantone Uri hanno infatti comunicato che il Sustenpass, che avrebbe dovuto essere la seconda salita della nona ed ultima tappa in programma domenica 23 giugno, resterà chiuso per ragioni ...

Ciclismo : nessuna frattura per Geraint Thomas dopo la caduta al Giro di Svizzera : C’è del sollievo per le condizioni di Geraint Thomas dopo la sua rovinosa caduta nella tappa di ieri al Giro di Svizzera. Il trentatreenne gallese del Team Ineos si è infatti procurato soltanto varie escoriazioni, oltre a un grande spavento. Inizialmente si era temuta una frattura alla clavicola destra, che avrebbe compromesso il percorso del corridore di Cardiff verso il Tour de France, ma nella tarda serata di ieri è giunto un ...

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : Geraint Thomas cade e si ritira! Si teme una possibile frattura alla clavicola per il britannico : La sfortuna sembra non abbandonare il Team Ineos che, dopo aver perso Chris Froome in vista del Tour de France a causa di un brutto incidente al Giro del Delfinato, rischia seriamente di dover fare a meno anche del campione in carica della Grande Boucle, Geraint Thomas. Il ciclista britannico si è infatti reso protagonista di una brutta caduta nella fase finale della quarta tappa del Giro di Svizzera, in cui è finito violentemente a terra ...

Ciclismo – Giro di Svizzera : doppio colpo di Sagan - lo slovacco si prende la 3ª tappa e la maglia di leader : Il corridore della Bora ha tagliato per primo il traguardo di Morat, battendo allo sprint Viviani e Degenkolb Peter Sagan è il nuovo leader del Giro di Svizzera, il corridore della Bora vince la terza tappa e sale in vetta, sfilando la maglia gialla al danese Kasper Asgreen (Deceuninck). Grande prestazione dello slovacco nella frazione di 162 km conclusa a Morat, la galoppata degli ultimi metri non lascia scampo a Elia Viviani ...

Ciclismo – Luis Leon Sanchez vince la 2ª tappa del Giro di Svizzera : lo spagnolo batte Sagan e Trentin : Luis Leon Sanchez si aggiudica la seconda tappa del Giro di Svizzera: il ciclista spagnolo si piazza davanti a Sagan e Trentin. In classifica generale Kasper Asgreen guarda tutti dall’alto Dopo la cronometro inaugurale, vinta da Rohan Dennis nella giornata di ieri, quest’oggi si è svolta la seconda tappa del Giro di Svizzera. I 160 km con partenza e arrivo da Langnau im Emmental, ha visto il trionfo dello spagnolo Luis Leon Sanchez. Il ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Dennis di aggiudica la crono di Langnau : vittoria e maglia da leader per l’australiano : Rohan Dennis si aggiudica la prima tappa del Giro di Svizzera: l’australiano della Bahrain Merida super nella cronometro di Langnau E’ iniziata oggi l’edizione 2019 del Giro di Svizzera: a trionfare nella cronometro d’apertura, di 9,5km a Langnau, è stato un eccellente Rohan Dennis. L’australiano della Bahrain Merida ha chiuso la sua prova col tempo di 10’50”, beffando di soli 10 centesimi il ...

Ciclismo - Giro di Svizzera con Fabio Aru : tutte le tappe in Tv su Eurosport : Due settimane dopo il Giro d'Italia e due settimane prima del Tour de France, nel calendario del Ciclismo internazionale è il momento di percorrere le strade svizzere con l’ottantatreesima edizione del Tour de Suisse al via domani con una cronometro breve a Langnau, nella regione dell'Emmental, per finire domenica 23 giugno a Ulrichen, nel Canton Vallese, con la tappa regina delle nove totali che si snoderà lungo tre valichi alpini elvetici con ...

Ciclismo : Remco Evenepoel esplode al Giro del Belgio. Campenaerts : “È frustrante per quanto va forte” : Non c’era bisogno di una conferma, ma ieri è arrivata la prima vittoria da professionista, all’età di 19 anni, per Remco Evenepoel. Il dominatore della categoria juniores nella passata stagione, passato direttamente nel World Tour, saltando gli Under 23, ha dimostrato di averne già per poter fare la differenza tra i grandi. In casa, in una tappa davvero molto insidiosa del Giro del Belgio con arrivo a Zottegem (da affrontare pavé e ...