“Chiuso per Mondiali” lunedì 15 luglio Greg | serve una gara “alla Mellouli”! I

“Chiuso per Mondiali”. Che sorpresa Xin! Greg : occhio agli outsider… Mezzofondo in piscina? Analisi sì - pronostici no : siamo troppo coinvolti : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

“Chiuso per Mondiali” sabato 13 luglio. “Per il traguardo dove devo andare?” Dal Sudan la storia più bella. I pronostici della velocità in piscina : FONDO ROMANTICO Sveglia puntata alle 00:50, inizia così il mio mondiale per seguire le gare del nuoto in acque libere, in attesa del nuoto in corsia. Orario spostato rispetto al programma iniziale che prevedeva una sveglia alle 3, ma noi italiani ringraziamo l’organizzazione. Si comincia con la 5 km al maschile che vede al via Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Andiamo subito al risultato finale con l’ungherese Rasovsky, super favorito della ...

"Chiuso per Mondiali" venerdì 12 luglio. Le mia staffetta più strana e quella ferita aperta :

"Chiuso per Mondiali". Da domani e per tutto il Mondiale di Gwangju 2019 Cristina Chiuso accompagna i lettori di OA Sport nelle acque iridate :

L’Etiopia ha “Chiuso” internet per non far copiare gli studenti agli esami : Una scuola in Etiopia (foto: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images) Non sono durate che qualche giorno le promesse del governo etiope di migliorare l’accesso a internet nel paese africano. E soprattutto non sono state mantenute: la connessione entro i confini nazionali è stata quasi completamente chiusa, in un periodo di quattro giorni in concomitanza degli esami scolastici nazionali. L’interruzione del segnale internet è iniziata l’11 giugno 2019 ...