Chi è Clizia Incorvaia | la moglie di Francesco Sarcina che l’ha tradito con Scamarcio

Chi è Clizia Incorvaia - ex moglie di Francesco Sarcina - influencer e concorrente di PeChino Express : "Cresciuta a pane e moda": così si descrive Clizia Incorvaia. L'ex moglie di Francesco Sarcina dall'animo poliedrico è una influencer, modella, ex concorrente di 'Pechino Express' e volto televisivo. Sui social è sempre schierata dalla parte delle donne. Le incoraggia ad amare il proprio corpo perché è sempre meglio una bellezza naturale, che un eccessivo ricorso ai ritocchini.Continua a leggere